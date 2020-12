Contenitori extra per la raccolta differenziata

martedì, 22 dicembre 2020, 20:34

Il gruppo di maggioranza applaude all'iniziativa dell'amministrazione di concerto con Nausicaa di posizionare, in 5 punti strategici del territorio comunale, alcuni contenitori extra per la raccolta di carta ed organico, a disposizione dei cittadini per le prossime feste natalizie.

«Nonostante le limitazioni e le difficoltà dovute alla pandemia la partecipata Nausicaa,si è messa subito all'opera predisponendo un piano di raccolta extra e, come Presidente, apprezzo molto questo ulteriore sforzo in un momento per niente facile. Per questo i miei piu' sentiti ringraziamenti a tutto il personale di Nausicaa»: queste le parole del presidente della Commissione Ambiente, Giovanni Montesarchio.

«Come ho anticipato al termine della commissione in cui è stato presentato il sistema di raccolta su Carrara centro, in partenza nelle prossime settimane, continueranno ad essere proposti nuovi progetti, piccoli e grandi, che vogliono avvicinare la raccolta differenziata sempre più al cittadino e che vogliono agevolarlo sempre di più. Voglio, sottolineare, come questi progetti, saranno anche affiancati all'imminente potenziamento della rete di videosorveglianza per scoraggiare i furbetti e all'istituzione degli ispettori ambientali fondamentali per contrastare gli abbandoni illeciti.»

«L'impegno - conclude Montesarchio - dell'intero gruppo 5stelle e dell'amministrazione per l'ambiente e la raccolta differenziata è massimo e non va in vacanza.»