Domenica, dalle 7 alle 19 il mercato al Peep

venerdì, 18 dicembre 2020, 16:30

Domenica 20 dicembre in zona Peep ad Avenza dalle 7.00 alle 19.00, i banchi degli ambulanti accoglieranno i cittadini per un’uscita “straordinaria” in vista del Natale: lo ha deciso l’amministrazione comunale per provare a dare una boccata di ossigeno a uno dei tanti settori del commercio colpiti dalle restrizioni imposte dalla pandemia. Come ha spiegato l’assessore al Commercio Giovanni Macchiarini, «Le misure di contenimento dei contagi hanno costretto all’annullamento di diversi mercati nel corso di quest’anno e molti appuntamenti si sono tenuti solo alla presenza di parte degli ambulanti. Per questo stiamo cercando di dare loro l’occasione per recuperare. Abbiamo puntato sul periodo natalizio cogliendo al balzo l’occasione offerta dall’allentamento delle restrizioni e pensando che queste sono giornate importanti per lo shopping». Per consentire il corretto svolgimento del mercato, dalle ore 06,00 alle ore 20,00 sarà istituito un divieto di transito e sosta con rimozione per tutti i veicoli in Via Casola, tratto compreso tra l'accesso a Piazza E. Berlinguer e Via Villafranca. Nel tratto interdetto il transito e la sosta saranno sempre consentiti ai mezzi di soccorso, di emergenza, delle forze di polizia e in servizio di pronto intervento; l’accesso e lo stazionamento saranno inoltre consentiti ai veicoli degli ambulanti, a quelli eventualmente utilizzati da personale incaricato dalla amministrazione comunale per vigilare gli ingressi all'area del mercato e ai mezzi utilizzati da Nausicaa Spa per le operazioni di pulizia strada ad area sgombra.