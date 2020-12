E’ possibile presentare le domande per richiedere i buoni spesa

lunedì, 7 dicembre 2020, 20:50

I cittadini devono presentare l’apposita domanda, entro e non oltre il prossimo 31 dicembre, contenente l’autocertificazione della situazione economica e della presenza dei requisiti richiesti per ottenere il buono, mediante una delle seguenti modalità alternative: compilando on line un modulo sul sito del Comune all’indirizzo web.comune.carrara.ms.it. Questa modalità comporta indubbi vantaggi perché la compilazione è intuiva e alla fine del procedimento la domanda risulterà completa.

In alternativa si può scaricare il modulo dal sito del comune web.comune.carrara.ms.it e inviarlo assieme agli allegati o tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.carrara@postecert.it o ancora a mezzo lettera raccomandata A/R, tenendo presente che farà fede la data riportata sul timbro dell’Ufficio postale accettante: la raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di Carrara, Settore Servizi Sociali / Servizi Abitativi, Piazza 2 Giugno 1 - 54033 Carrara (MS). E' infine possibile consegnarlo a mano al protocollo del Comune di Carrara, ma tale modalità, in ottemperanza alle disposizioni nazionali e locali in materia di contenimento dell’epidemia da Covid-19 finalizzate a evitare ogni possibile assembramento, deve intendersi come assolutamente residuale e deve essere utilizzata esclusivamente, previo appuntamento con gli uffici (telefono 0585641/277 – 0585/641367), da parte di coloro che non hanno possibilità né mezzi per la consegna attraverso gli altri modi indicati.

I buoni spesa sono rilasciati direttamente dal Comune di Carrara e sono utilizzabili in tutti gli esercizi commerciali convenzionati, il cui elenco sarà pubblicato sempre sul sito web.comune.carrara.ms.it

Ciascun buono ha un valore di 150 euro e sarà utilizzabile per l’acquisto di generi alimentari, o prodotti di prima necessità, con 50 euro in più per ogni componente del nucleo familiare, fino a un massimo di 500 euro. Gli aiuti verranno erogati fino a esaurimento degli stanziamenti di bilancio: se, una volta esaurite le domande presentate entro il 31 dicembre 2020 fossero ancora disponibili risorse, verranno riaperti i termini per la presentazione di nuove richieste.

I destinatari dell’intervento sono i nuclei familiari particolarmente esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza da Covid-19 e i nuclei familiari in stato di bisogno. Le famiglie dovranno avere una disponibilità (su depositi bancari, conto corrente, libretti postali titoli azionari e obbligazionari e simili) non superiore a 5.000 euro. Le risorse saranno assegnate secondo le seguenti priorità da utilizzarsi subordinatamente al non essere assegnatari di interventi di sostegno pubblico: condizione di indigenza, o di necessità individuata dai Servizi sociali; numerosità del nucleo familiare; presenza di minori; situazioni di fragilità recate dall’assenza di reti familiari e di prossimità; situazioni di marginalità e di particolare esclusione. Potranno presentare domanda anche coloro che hanno già usufruito degli interventi di aiuto alimentare (buoni spesa) nei mesi scorsi e che si trovano ancora nelle condizioni previste per l’accesso alla misura.

La valutazione delle domande sarà effettuata dal Servizio Sociale Professionale a seguito di sommaria istruttoria e facendo riferimento alle piattaforme già in uso: considerati i caratteri di eccezionalità e temporaneità della misura e data dall’emergenza alimentare, in una prima fase, la procedura potrà avvenire senza il ricorso alla prova dei mezzi (ISEE), salvo comunque successivo controllo e verifica.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ai seguenti numeri: 0585 641277-0585 641367