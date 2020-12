Fenapi di Massa Carrara: il superbonus 110 per cento va prorogato

mercoledì, 16 dicembre 2020, 23:32

Il superbonus 110% va prorogato almeno fino al 2023, dotandolo di adeguate risorse finanziarie aggiuntive.E’ la richiesta che come FENAPI di Massa Carrara ribadiamo ai Parlamentari del territorio affinché si facciano carico presso il Governo.

Il superbonus 110% – insistiamo – è una delle misure più efficaci per contribuire al rilancio delle attività produttive e alla riqualificazione del patrimonio edilizio in un’ottica di transizione green. Non si devono vanificare le aspettative e gli sforzi di imprese e consumatori che stanno dimostrando di apprezzare e utilizzare questo strumento.

Come FENAPI chiediamo quindi che venga rispettata la volontà del Parlamento che ha chiesto la proroga del superbonus almeno fino al 2023. In questa fase così delicata della nostra economia, è essenziale fornire certezze agli imprenditori e ai cittadini per consentire loro di programmare gli interventi previsti dall’incentivo. In caso contrario, avremmo sprecato l’ennesima occasione per trasformare gli annunci in azioni concrete.

La FENAPI rimane a disposizione dei cittadini interessati.

Centralino 0585 74931

Massa in Via Aurelia Ovest,139

Carrara in Via 7 Luglio,4

Montignoso in Via Roma, 109