Fenapi: per bonus idrico, elettrico e gas cambiano modalità

Altre notizie brevi

martedì, 29 dicembre 2020, 16:32

Parte con il nuovo anno, la campagna “Insieme contro il virus”, ideata da CTT Nord e CAP in collaborazione con l’Azienda Speziali Laurentiani, che ha origine a Perignano (Pisa) nel 1821.

martedì, 29 dicembre 2020, 14:36

L’amministrazione ha riattivato il bando per l’assegnazione di contributi a fondo perduto per gli interventi di bonifica di manufatti o materiali contenenti amianto da fabbricati ed edifici a uso civile, produttivo, commerciale/terziario e agricolo e in aree private.

martedì, 29 dicembre 2020, 13:09

Emessa allerta codice giallo per rischio idrogeologico attualmente in corso fino alle ore 23:59 di mercoledì 30 dicembre 2020 e per mareggiate in corso fino alle ore 23:59 di martedì 29 dicembre 2020.

lunedì, 28 dicembre 2020, 17:15

E’ previsto per il 30 dicembre l’arrivo di altre 4.875 dosi vaccinali destinate all’intero territorio della ASL Toscana nord ovest, quindi potrà iniziare nei prossimi giorni la somministrazione agli ospiti delle RSA. Dal 1° gennaio saranno coinvolti gli operatori sanitari dei reparti covid e, a partire dal 4 gennaio, verranno...

lunedì, 28 dicembre 2020, 14:58

"Dal settembre 2019 all'agosto 2020 compresi, la Commissione, da me presieduta, si è riunita ben 21 volte e nonostante le difficoltà legate al particolare periodo storico, siamo, riusciti a lavorare sia su temi generali come difesa del suolo, bonifiche e ambiente, sia su temi più specifici e tecnici come il...

lunedì, 28 dicembre 2020, 13:17

Emessa allerta codice giallo per rischio idrogeologico attualmente in corso fino alle ore 23:59 di martedì 29 dicembre 2020 e per vento e mareggiate dalle ore 13:00 di oggi lunedì 28 dicembre 2020 fino alle ore 12:00 di martedì 29 dicembre 2020.

lunedì, 28 dicembre 2020, 09:57

Toscana nord ovest informa che nel pomeriggio di giovedì 31 dicembre 2020 tutti i front office e i call center per prendere appuntamenti in libera professione saranno chiusi. La chiusura interesserà tutte le zone di competenza dell'AUSL Toscana nord ovest, vale a dire il territorio delle province di Massa Carrara,...

giovedì, 24 dicembre 2020, 20:13

L'azienda USL Toscana Nord Ovest comunica i giorni in cui le farmacie ospedaliere della provincia di Massa Carrara resteranno chiuse per consentire il consueto inventario di fine anno: le farmacie ospedaliere di Carrara e di Pontremoli saranno chiuse il 30 dicembre mentre le farmacie ospedaliere di Massa e di Fivizzano...

mercoledì, 23 dicembre 2020, 17:15

Per Natale, Santa Stefano, Capodanno ed Epifania non si fermerà l’azione della rete di contrasto al Covid 19 allestita su tutto il territorio dall’Azienda USL Toscana nord ovest.

mercoledì, 23 dicembre 2020, 14:39

Il presidente e il direttore di Confartigianato Imprese Massa Carrara, rispettivamente Sergio Chericoni e Gabriele Mascardi, esprimono i propri auguri per le festività: "Non sarà un Natale come gli altri, la crisi causata da questo Covid 19, oltre alla tremenda emergenza sanitaria, ha debilitato mercati, bilanci statali e personali, famiglie, lavoro, scuola, istituzioni.