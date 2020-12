Ferri: "Crollo Ponte Albiano Magra, fare presto"

venerdì, 11 dicembre 2020, 18:24

Così interviene l'onorevole Cosimo Maria Ferri in merito alla questione del ponte crollato ad Albiano Magra: "Fare presto! Lo diciamo purtroppo dal giorno del crollo, da quel momento paura ed amarezza, solo promesse e rimpalli. Nessuno si è assunto la responsabilità. Il Mit e’ stato assente. Ora speriamo che si cambi passo con il nuovo Commissario, pronti a dargli fiducia, ma vogliamo risposte concrete. Ho chiesto alle Presidenti delle Commissioni Trasporti ed Ambiente di convocare il nuovo Commissario per ufficializzare le decisioni da prendere e fare un cronoprogramma serio e certo. Ma lo scenario ora è più chiaro : rampe A 15 Si o No ? Penso che la risposta, alla luce del parere del Consiglio Superiore Lavori Pubblici, sarà NO, (lo si dica con chiarezza), Ponte provvisorio Si o No, penso che la risposta sarà NO, perché si lavorerà per realizzare in tempi più rapidi la realizzazione del Ponte Definitivo ( si potranno ridurre di circa sette mesi) Rampe A12 Si o No ? Penso che la risposta sarà SI e lo si farà in tempi rapidi, esistono però due progetti , io penso che sia più utile come collegamento quello che prevede l’entrata direttamente in autostrada perché consentirebbe anche al versante Toscana un collegamento più rapido. Diamo finalmente qualche riposta concreta su questi punti e rimuoviamo le Macerie e si pensi ad opere per Albiano che compensino il disagio causato dalla mancata realizzazione delle rampe sulla A 15".