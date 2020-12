Ferri: "Toscana arancione, una sconfitta per la Regione"

sabato, 12 dicembre 2020, 09:40

Così Cosimo Maria Ferri, componente della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati, commenta la notizia che la Toscana rimarrà in zona arancione: "Tutti ci aspettavamo il cambio di colore, invece la Toscana rimane colore Arancione. E’ certamente una sconfitta per la Regione. Presenterò un’interrogazione parlamentare al Ministro Speranza per fare chiarezza e spiegare ai cittadini Toscani cosa stia succedendo. In Toscana sono stati commessi diversi errori. Non si comprende come una Regione che riporti un indice Rt inferiore a 1 rimanga arancione e sia quindi il fanalino di coda del Paese. Emergono serie carenze organizzative, si deve fare autocritica e chiediamo al Presidente Giani di “ alzare la voce” di mostrarsi con il Governo più coraggioso. Si cambi passo, solo così si potrà cambiare colore".