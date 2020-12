Giannelli, Ricci, Biglioli (FI): "Ponte di Albiano, a otto mesi dal crollo situazione sempre più grave"

sabato, 12 dicembre 2020, 16:49

"Sono passati 8 mesi da quando, l'8 aprile 2020, è crollato il viadotto di Albiano, un importante ponte che collega La Spezia e Aulla. Il ponte si trova in località Albiano Magra (Massa Carrara), al confine tra Liguria e Toscana, lungo una strada che collega la bassa Val di Vara con la Val di Magra (La Spezia), una importante arteria di comunicazione.E bbene, 8 mesi dopo, la situazione peggiora, giorno dopo giorno". Queste le dichiarazioni di Giampaolo Giannelli, Responsabile dipartimento trasporti e lavori pubblici Forza Italia Toscana, Alessandro Ricci, Responsabile Regionale Dipartimento Lavori Pubblici Forza Italia Giovani, Nicola Biglioli, Vice-Coordinatore Provinciale Forza Italia Giovani Massa-Carrara.



"Sicuramente, l'avvicendamento di nomine (prima Enrico Rossi quale Commissario straordinario per la ricostruzione dell'opera, poi il nuovo presidente Giani, infine l' 11 Novembre il Ministro dei Trasporti nomina come Commissario straordinario, l'Ing. Fulvio Maria Soccodato, dirigente dell'ente proprietario e responsabile del crollo, ANAS S.p.A) non ha giovato alla ricostruzione, visto che lo stato dei luoghi mostra al momento un immobilismo intollerabile.Peraltro – precisano i 3 esponenti Azzurri -il Consiglio Superiore dei Lavori ha bocciato il progetto di allestimento di una viabilità provvisoria delle rampe sull'innesto A15.

Al danni si aggiunge la beffa; dall'1°Novembre, il tratto autostradale Aulla-S.Stefano Magra-Aulla, da gratuito a seguito del crollo del ponte, è tornato a pagamento.Lo scenario attuale – dichiarano accorati Giannelli, Ricci e Biglioli – è molto preoccupante.

Infatti, al pericolo per il rischio idrogeologico idraulico; si lega alla luce dell'emergenza covid, un problema di carattere sanitario.La frazione di Albiano Magra non ha la giusta assistenza sanitaria che aveva prima del crollo: l'Asl attualmente ha messo a disposizione un solo infermiere dalle 8 alle 20 il quale parte con l'ambulanza della Croce Rossa, mentre dalle 20 alle 8 solo l'ambulanza con volontari, i quali non possono assolutamente intervenire in nessun modo sui pazienti. Ciò significa che in scenari in cui è necessario un medico, il paziente deve attendere l'automedica che parte da Aulla, la quale in tale situazione impiega ben 40 minuti per raggiungere il target.

Allo stato attuale i cittadini di Albiano non hanno ancora dopo 8 mesi una viabilità provvisoria, l'unica viabilità al momento per raggiungere Albiano è passare dalla Strada Provinciale della Ripa di Vezzano Ligure, la quale durante il periodo autunnale e invernale è soggetta spesso a chiusure per via dello scatto dei pluviometri, e dunque i cittadini di Albiano rimangono semi isolati.

La cosa che rende il quadro ancora più grave – concludono i 3 esponenti Azzurri –è che Anas ha presentato un cronoprogramma dei lavori, che ne vede l'inizio solamente nell'estate del 2021 e la fine nel 2022Una situazione intollerabile, insostenibile. Chiediamo con forza alla Regione Toscana di attivarsi in ogni modo per far si che i tempi vengano accelerati e che questa situazione, grave sotto molti punti di vista, venga risolta al più presto".