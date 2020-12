Gruppo Lega: "Caso Serinper, giù le mani dai bambini"

Altre notizie brevi

sabato, 12 dicembre 2020, 18:10

Sul caso Serinper, il consigliere regionale di FdI, Francesco Torselli presenterà un’interrogazione in consiglio regionale direttamente al presidente Giani: " In questi giorni sono apparsi sui mezzi di informazione delle notizie circa alcuni provvedimenti che sarebbero stati richiesti da appartenenti alla cooperativa Serinper alla regione Toscana – ha scritto Torselli...

sabato, 12 dicembre 2020, 16:49

"Sono passati 8 mesi da quando, l'8 aprile 2020, è crollato il viadotto di Albiano, un importante ponte che collega La Spezia e Aulla. Il ponte si trova in località Albiano Magra (Massa Carrara), al confine tra Liguria e Toscana, lungo una strada che collega la bassa Val di Vara...

sabato, 12 dicembre 2020, 10:09

La Lega plaude all'iniziativa dell'amministrazione comunale di Massa di rendere gratuiti i parcheggi a pagamento del centro città."Anche quest'anno - esordisce -, per il terzo anno consecutivo, l'Amministrazione Persiani ha deciso di rendere gratuiti i parcheggi a pagamento del centro città di Massa.

sabato, 12 dicembre 2020, 09:42

Sarà pubblicato lunedì sull’albo pretorio del Comune di Carrara il bando per la concessione dei contributi finalizzati all’apertura di attività nel centro storico cittadino, nell’ambito del progetto denominato Carrara Si- Cura. I soggetti che sono interessati al contributo devono far pervenire la propria richiesta, utilizzando l’apposita modulistica pubblicato sul sito...

sabato, 12 dicembre 2020, 09:40

Così Cosimo Maria Ferri, componente della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati, commenta la notizia che la Toscana rimarrà in zona arancione: "Tutti ci aspettavamo il cambio di colore, invece la Toscana rimane colore Arancione. E’ certamente una sconfitta per la Regione.

venerdì, 11 dicembre 2020, 18:59

Continua ad essere oggetto di polemiche la scelta di trasferire ad Aulla il corso di studi della sede fivizzanese dell’IIS Pacinotti-Belmesseri. A discuterne oggi è la Lega

venerdì, 11 dicembre 2020, 18:24

Così interviene l'onorevole Cosimo Maria Ferri in merito alla questione del ponte crollato ad Albiano Magra: "Fare presto! Lo diciamo purtroppo dal giorno del crollo, da quel momento paura ed amarezza, solo promesse e rimpalli. Nessuno si è assunto la responsabilità. Il Mit e’ stato assente.

venerdì, 11 dicembre 2020, 18:22

Domenica 13 dicembre a Marina di Carrara e domenica 20 dicembre in zona Peep ad Avenza i banchi degli ambulanti accoglieranno i cittadini con due uscite “straordinarie” in vista del Natale: lo ha deciso l’amministrazione comunale per provare a dare una boccata di ossigeno a uno dei tanti settori del...

venerdì, 11 dicembre 2020, 13:20

"Poco più di un anno fa Giani definiva la cooperativa Serinper 'il simbolo di un nuovo modo di vivere il rapporto tra pubblico e privato nel contesto dei servizi sociosanitari'. Abbiamo chiesto, attraverso un'interrogazione regionale, se il Presidente della Regione ritiene che tutt'ora i progetti della cooperativa sono all'avanguardia e...

giovedì, 10 dicembre 2020, 20:34

Il Coordinamento provinciale di Forza Italia esprime fiducia nel lavoro della magistratura chiamata a pronunciarsi sulla delicata vicenda Serinper.