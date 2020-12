I consigli del Garibaldi, Astoria, Il Nuovo dal 3 al 9 dicembre

martedì, 1 dicembre 2020, 13:24

"Cinema chiuso, cuore aperto", Cosa prevede l'iniziativa? Tutti i martedi e i giovedi il Nuovo dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle ore 18.00 apre lo sportello di Via Colombo 99 al pubblico dove si potrà acquistare uno o più biglietti per il cinema, fare le nuove tessere e abbonamenti validi oltre che per Il Nuovo La Spezia, anche Astoria Lerici e Garibaldi Carrara , può essere un'idea regalo di Natale e si potrà cosi' aiutare a sostenere la sala in questo momento difficile.

Il voucher , le tessere per la scontistica , gli abbonamenti da 10, 15, e 50 ingressi avranno durata di 12 mesi dalla data di riapertura e saranno utilizzabili tutti i giorni della settimana, festivi compresi. Se alcune persone per le restrizioni sono impedite di raggiungere la sede di Via Colombo , si può prenotare telefonicamente al 348 5543921 e lo può ricevere comodamente al suo indirizzo. NOVITA': PUOI ACQUISTARE I NUOVI ABBONAMENTI ON LINE TRAMITE IL NOSTRO SITO : https://ilnuovo.nuovospezia.18tickets.it/subscriptions



VI CONSIGLIAMO IN TV

GIOVEDI 3 DICEMBRE

Ore 21.25 TRA LE NUVOLE (Nove ) Ryan Bingham s'illude di poter muoversi senza legami ma la vita lo strappa alle trasferte aeree per fargli intraprendere ben altro viaggio Il film ha ottenuto 5 candidature a Premi Oscar

Ore 23.20 LA FAMIGLIA BELIER (RaiMovie ) Una commedia diretta dal regista francese Eric Lartigau, conosciuto per aver girato uno degli episodi del film collettivo Gli infedeli.Brillante, supportata da una sceneggiatura solida, che mescola con perfetta misura umorismo, lacrime, disfunzioni, pregiudizi e canzoni



VENERDI 4 DICEMBRE

Ore 21.00 GRAN TORINO (Iris) Un veterano della guerra in Korea, Walt Kowalski comincia a correggere il suo vicino, il teenager Hmong, dopo che questi ha cercato di rubare la sua Gran Torino del 1972.Il complesso ritratto - in pieno stile Eastwood - di un uomo che ha fatto dell'odio verso i diversi la sua ragione di vita.

Ore 23.15 CAROL (RaiMovie) Todd Haynes torna alla regia dopo Io non sono qui e il premiatissimo Mildred Pierce. Scritto da Phyllis Nage, il film è tratto dal best seller di Patricia Highsmith. Il film ha ottenuto 6 candidature a Premi Oscar, Il film è stato premiato al Festival di Cannes. Un melodramma intimo che accende cuore e motore, avanzando contro le apparenze.



SABATO 5 DICEMBRE

Ore 21.20 ASSASSINI NATI -NATURAL BORN KILLERS (Rai4) Due giovani innamorati vanno in giro per l'America seminando morte. Sono serial killer che diventeranno divi della televisione. Il film è stato premiato al Festival di Venezia. Un film che smuove lo spettatore, alimenta la discussione, cerca strade nuove passando da altre già segnate.Ore 23.15 NAKED IN AMERICA (Cielo) Quattro diverse coppie di americani abbandonano per una settimana vestiti e inibizioni per la loro prima volta in un resort per nudisti. Sfidando i tabù, si confronteranno con le loro paure e ansie.



DOMENICA 6 DICEMBRE

Ore 13.50 LA GIUSTA DISTANZA ( RaiMovie) Un giovane meccanico tunisino vive in una tranquilla cittadina del nord est. Quando viene commesso un omicidio, il giovane è il primo sospettato. Il film ha ottenuto 2 candidature e vinto un premio ai Nastri d'Argento.Mazzacurati trasforma quel quadrato di terra piatta che è il Polesine in una tela sulla quale dimostra di sapere ancora dipingere un mondo autentico e personalissimo.

Ore 18.10 THE JUDGE (Iris) Un avvocato torna nella sua città natale per i funerali della madre. Una volta sul posto, scopre che il padre, un giudice con cui ha rapporti molto freddi, è sospettato di omicidio. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar. Una prova di attori assai convincenti, con molte scene davvero riuscite e alcuni dialoghi particolarmente intensi.

Ore 21.20 END OF JUSTICE-NESSUNO E' INNOCENTE (Rai4) Un avvocato, da sempre prodigo ad aiutare gli altri seguendo una ferrea morale di giustizia, viene coinvolto in un'importante battaglia legale. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar, un omaggio al trasformismo di Denzel Washington.

Ore 22.45 LASCIATI ANDARE (RaiMovie) Elia, uno psicanalista arido di emozioni, si trova costretto a dimagrire. In palestra incontra un'eccentrica personal trainer che gli cambierà la vita. Il film ha ottenuto 3 candidature e vinto un premio ai Nastri d'Argento. Urban comedy cucita addosso a Toni Servillo che presta ad Elia la sua fisicità leggermente appesantita e il suo disincanto esistenziale.



LUNEDI 7 DICEMBRE

Ore 21.00 THE DANISH GIRL (Iris) L'adattamento del libro omonimo su Einar Wegener/Lili Elbe che nel 1931 si sottopose alla prima prima operazione ufficiale per il cambiamento del sesso. Il film ha ottenuto 4 candidature e vinto un premio ai Premi Oscar.

MARTEDI 8 DICEMBRE

Ore 21.15 CAPTAIN FANTASTIC (Rai5) Viggo Mortensen interpreta un padre deciso a crescere i suoi sei figli nelle profonde foreste del Pacifico nord-occidentale, costretto però un giorno a fare i conti con il mondo reale. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar, Il film è stato premiato al Festival di Cannes. Sotto i colori sgargianti della commedia indie, Matt Ross problematizza con intelligenza il tema dell'educazione degli adulti di domani.

Ore 23.35 NOWHERE BOY (Rai5) Un interessante film biografico sulla giovinezza della rockstar più venerata al mondo. Il film ha ottenuto 3 candidature a BAFTA. Un film che concede al popolo beatlesiano quel che il popolo beatlesiano in buona sostanza chiede.

MERCOLEDI 9 DICEMBRE

Ore 21.00 MATCH POINT (Iris) Un Woody in gran forma e in totale trasferta londinese. Il Big Ben sostituisce l'Empire State Building e la filmografia alleniana ne trae vantaggio, per raccontare la storia di Chris Wilton, ex tennista di successo. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar. La questione dell'assoluta casualità umana affrontata con genialità.Ore 23.10 ANATHING ELSE (Iris) E' importante segnalare questa piccola perla del cinema di Allen pre-"Match point", una dramma tragi-comico sugli snodi della vita che segna con nettezza importanti svolte nel mondo del comico da sempre prediletto da Woody; assolutamente imperdibile e da non sottovalutare o rilegare nella videoteca come film minore del grande cineasta.



QUELLO CHE VOLEVAMO FARVI VEDERE AL CINEMA QUESTA SETTIMANA, MA CHE CI HANNO IMPEDITO DI PROGRAMMARE



Al Nuovo Astoria Garibaldi vi hanno impedito di vedere:



IO SONO BABBO NATALE Una divertente commedia per tutta la famiglia, ricca di straordinari effetti speciali, sull'amicizia, il valore degli affetti e la generosità. Commedia natalizia con la coppia Giallini Proietti.



HASTA LA VISTA Un tour alla scoperta dei vigneti spagnoli è il pretesto per tre amici, uniti dal loro handicap, di mettere su il progetto di andare a perdere la loro verginità. Ha vinto un premio ai European Film Awards, Il folle piano di tre amici speciali. UN TRIONFO la storia di Étienne, un attore teatrale che per sbarcare il lunario lavora in prigione, dove organizza laboratori teatrali. Sorpreso dalle capacità recitative dei detenuti, insieme al gruppo decide di mettere in scena Aspettando Godot di Samuel Beckett, ma su un palco di un vero teatro e non tra le sbarre.



I CONSIGLI DELLA NOSTRA PIATTAFORMA STREAMING MIOCINEMASIMPLE WOMEN una regista decide di girare un film con l'idolo della sua infanzia ma le cose non vanno come vorrebbe. Un'inedita Jasmine Trinca si spinge verso una riflessione sulle trappole del processo creativo con tutto il suo caos. Inoltre è possibile scegliere tra una selezione di film che individuano momenti diversi nel percorso dell'attrice:

• IL CAIMANO, di Nanni Moretti



• MARAVIGLIOSO BOCCACCIO, di Paolo e Vittorio Taviani



• IL RAGAZZO PIU' FELICE DEL MONDO, di Gipi



• GUIDA ROMANTICA A POSTI PERDUTI, di Giorgia Farina



ISTRUZIONI:



MioCinema, piattaforma di cinema d'autore. Non troverai tutto il cinema, soltanto il meglio. MioCinema è la piattaforma per vedere i film da casa, sostenere la TUA SALA: IL NUOVO LA SPEZIA - ASTORIA LERICI - GARIBALDI CARRARA. Le sale si sono infatti riunite nella piattaforma digitale per essere al fianco del pubblico in questo momento critico di chiusura.



ACCOUNT E REGISTRAZIONE



La registrazione è completamente gratuita, Non comporta alcun costo e Non è un servizio in abbonamento. Per poter noleggiare un film ci si registra una prima volta e si sceglie il cinema di riferimento ( IL NUOVO LA SPEZIA o ASTORIA LERICI o GARIBALDI CARRARA) In qualsiasi momento, accedendo al proprio pannello personale è possibile la cancellazione, la modifica dei dati anagrafici e indirizzo e-mail.



Il pagamento del biglietto per la visione del film avviene tramite tutti i principali circuiti di pagamento elettronico: Visa, Maestro, Mastercard, American Express, Apple Pay, Google Pay, Microsoft Pay.



MODALITA DI PAGAMENTO.



Per utilizzare MIOCINEMA è SUFFICIENTE una connessione internet e un computer o una TV. Presto SI POTRA' scaricare anche l'app per iOS e Android e portare MIOCINEMA ovunque. Si può usufruire del servizio MIOCINEMA direttamente dal computer nella versione desktop oppure sulla TV tramite dispositivi di trasmissione ad hoc (es. Chromecast). Presto MIOCINEMA sarà disponibile anche per dispositivi iOS e Android direttamente su smartphone o Smart Tv. E' possibile vedere il contenuto acquistato su due dispositivi contemporaneamente.

Per qualsiasi informazione tecnica o di pagamento scrivere a info@miocinema.it

Contattaci tramite i nostri canali social o scrivi a ilnuovocinemasp@gmail.com, whatsapp 348 5543921, Ti risponderemo al più presto! WWW.ILNUOVOASTORIAGARIBALDICINEMA.IT (http://WWW.ILNUOVOASTORIAGARIBALDICINEMA.IT)