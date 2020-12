I consigli del Garibaldi Carrara dal 10 al 16 dicembre

mercoledì, 9 dicembre 2020, 18:04

Cinema chiuso? Cuore aperto" Cosa prevede l'iniziativa? Tutti i martedi e i giovedi il Nuovo dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle ore 18.00 apre lo sportello di Via Colombo 99 al pubblico dove si potrà acquistare uno o più biglietti per il cinema, fare le nuove tessere e abbonamenti validi oltre che per Il Nuovo La Spezia, anche Astoria Lerici e Garibaldi Carrara , può essere un'idea regalo di Natale e si potrà cosi' aiutare a sostenere la sala in questo momento difficile.



Il voucher , le tessere per la scontistica , gli abbonamenti da 10, 15, e 50 ingressi avranno durata di 12 mesi dalla data di riapertura e saranno utilizzabili tutti i giorni della settimana, festivi compresi. Se alcune persone per le restrizioni sono impedite di raggiungere la sede di Via Colombo , si può prenotare telefonicamente al 348 5543921 e lo può ricevere comodamente al suo indirizzo. NOVITA': PUOI ACQUISTARE I NUOVI ABBONAMENTI ON LINE TRAMITE IL NOSTRO SITO : https://ilnuovo.nuovospezia.18tickets.it/subscriptions

VI CONSIGLIAMO IN TV

GIOVEDI 10 DICEMBRE

Ore 21.20 SICARIO (Rai4 ) Il mondo di violenza e regolamento di conti che esiste sul confine tra Messico e Stati Uniti intrappolerà anche i poliziotti più volenterosi. Il film ha ottenuto 3 candidature a Premi Oscar. Villeneuve fa di tutto per superare se stesso, registicamente parlando, e prosegue il percorso di denuncia degli Stati Uniti controllori.

VENERDI 11 DICEMBRE

Ore 21.00 GLI SPIETATI (Iris) Due cowboy sfregiano una prostituta. Le sue colleghe mettono insieme mille dollari di taglia per vendicarla. Così si mettono in azione i pistoleri per guadagnarsi la somma. Il film ha ottenuto 9 candidature e vinto 4 Premi Oscar.Western crepuscolare per Clint Eastwood. SABATO 12 DICEMBRE

Ore 17.00 7 MINUTI (RaiMovie) Un gruppo di operaie pronte a sacrificare sette minuti della loro pausa pranzo quotidiana per poter salvare dal licenziamento il personale di una fabbrica. Il film ha ottenuto 2 candidature a David di Donatello. Ispirato a una storia vera, affronta il tema dell'erosione dei diritti dei lavoratori, delle donne, di tutti coloro che non possono permettersi di abbassare la guardia, anche solo per sette minuti.Ore 21.15 PHILADELPHIA (La7) Andrew Beckett (Hanks), giovane e brillante avvocato di Filadelfia, viene licenziato dall'importante studio per cui lavora, perché malato di Aids. Il film ha ottenuto 4 candidature e vinto 2 Premi Oscar, Il film è stato premiato al Festival di Berlino. Film di grande impatto, costruito, anche astutamente, per arrivare soprattutto al cuore.

Ore 23.00 THE VILLAINESS (Rai4) Una killer decide di scomparire per potersi rifare una vita ma il passato la rincorre. Un piccolo cult che nasconde una possibile interpretazione dell'action che verrà.

DOMENICA 13 DICEMBRE

Ore 18.40 LE AVVENTURE DI PINOCCHIO (RaiMovie) A questa favola sono stati dedicati diversi film ma questo rimane sempre impareggiabile. Una delle interpretazioni migliori sia quella di Nino Manfredi nei panni di Geppetto. Si vede il senso della paternità, dell'affetto e di chi ama ciò che ha creato più che in altre rappresentazioni cinematografiche. Ore 21.25 THE KID (Cielo) La storia di un ragazzo che assiste all'incontro di Billy the Kid con lo sceriffo Pat Garrett. Ore 23.05 CAPTAIN FANTASTIC (Rai5) Viggo Mortensen interpreta un padre deciso a crescere i suoi sei figli nelle profonde foreste del Pacifico nord-occidentale, costretto però un giorno a fare i conti con il mondo reale. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar, Il film è stato premiato al Festival di Cannes. Sotto i colori sgargianti della commedia indie, Matt Ross problematizza con intelligenza il tema dell'educazione degli adulti di domani.

LUNEDI 14 DICEMBRE

Ore 21.00 NORTH COUNTRY STORIA DI JOSEY (Iris) Storia di Josey Aimes, costretta a lavorare in miniera, dove subisce violenze e soprusi ai quali decide di ribellarsi. Il nuovo film di Niki Caro, con Charlize Theron . Il film ha ottenuto 2 candidature a Premi Oscar.Ore 23.00 THE HOMESMAN (RaiMovie) Il film è basato sull'omonimo romanzo di Glendon Swarthout. Aderente agli standard del western, Lee Jones ricrea la poetica dei grandi spazi e la durezza della vita dei pionieri.

MARTEDI 15 DICEMBRE

Ore 21.10 MOONLIGHT -TRE STORIE DI UNA VITA (Rai5) Dall'infanzia all'età adulta, i dolori e le gioie di un giovane omosessuale che combatte per vivere in libertà la sua sessualità. Il film ha ottenuto 8 candidature e vinto 3 Premi Oscar, 6 candidature e vinto un premio ai Golden Globes. Ritratto introspettivo e sociologico di un ragazzino nero gay nella Miami povera machista e criminale.

Ore 22.45 SCIALLA (RaiMovie) Luca, studente ignorante ma vitale ed irriverente, cambierà improvvisamente la routine dello svogliato professor Beltrame. Il film ha ottenuto 5 candidature e vinto un premio ai Nastri d'Argento, 6 candidature e vinto 2 David di Donatello, Il film è stato premiato al Festival di Venezia. I tormenti di un adolescente 'vero', raccontati con saggezza, senza prediche né volgarità.

MERCOLEDI 16 DICEMBRE

Ore 21.00 VICKY CRISTINA BARCELONA (Iris) Vicky e Cristina sono due giovani turiste americane a Barcellona. Una sera vengono avvicinate da un fascinoso pittore del posto che offre loro un weekend a Oviedo. L'uomo farà conoscere alle due l'Amore nelle sue più disparate declinazioni. Ha vinto un premio ai Premi Oscar,Un approccio totalmente nuovo per uno dei film più riusciti, caldi e luminosi dell'ultimo Allen.Ore 23.25 INCONTRERAI L'UOMO DEI TUOI SOGNI (Iris) Alfie, Helena e Sally sono tre membri di una stessa famiglia alle prese con quel sentimento che continuiamo a chiamare 'amore. Una profonda riflessione su quella grande illusione che chiamiamo 'amore'.





QUELLO CHE VOLEVAMO FARVI VEDERE AL CINEMA QUESTA SETTIMANA, MA CHE CI HANNO IMPEDITO DI PROGRAMMARE

Al Nuovo Astoria Garibaldi vi hanno impedito di vedere:

JODOROWSKY'S DUNE Frank Pavich ricostruisce il caso clamoroso di un capolavoro mai realizzato, presenato nella "Quinzaine des réalisateurs", a Cannes . Il film ha ottenuto 1 candidatura a Critics Choice Award, Una mirabile operazione di filologia del cinema e un documentario esilarante.

RAFFAELLO IL GIOVANE PRODIGIO Il racconto di Raffaello a partire dagli straordinari ritratti femminili realizzati dall'artista. l Principe delle Arti raccontato a partire dagli straordinari ritratti femminili. FREAKS OUT Il cielo azzurro solcato da una nuvola di fumo nero. La macchina da presa lentamente scivola verso il basso. Il fumo diventa sempre più denso e scuro. Quando la nebbia si dirada ecco apparire... Mainetti con Freaks Out guarda al cinema internazionale. I CONSIGLI DELLA NOSTRA PIATTAFORMA STREAMING MIOCINEMANEL BAGNO DELLE DONNE Roversi si è preso una pausa. Finché non terminerà la sua riflessione darà udienza a tutti, ma non aprirà la porta a nessuno. Una commedia garbata che tocca con leggerezza i temi della precarietà e della desertificazione delle sale cinematografiche.

UNDINE UN AMORE PER SEMPRE Una ragazza riflette sull'uccidere o meno il suo ragazzo che l'ha lasciata. Il film è stato premiato al Festival di Berlino, Un film emotivamente potentissimo, ermetico da comprendere, emozionante da vedere.

THE SPECIALS - FUORI DEL COMUNE La storia di due uomini, educatori di bambini e adolescenti con autismo. Il film ha ottenuto 8 candidature a Cesar, Un buddy movie che esplora l'impegno sociale senza rinunciare a una storia coinvolgente. ISTRUZIONI:

MioCinema, piattaforma di cinema d'autore. Non troverai tutto il cinema, soltanto il meglio. MioCinema è la piattaforma per vedere i film da casa, sostenere la TUA SALA: IL NUOVO LA SPEZIA - ASTORIA LERICI - GARIBALDI CARRARA. Le sale si sono infatti riunite nella piattaforma digitale per essere al fianco del pubblico in questo momento critico di chiusura.

ACCOUNT E REGISTRAZIONE

La registrazione è completamente gratuita, Non comporta alcun costo e Non è un servizio in abbonamento. Per poter noleggiare un film ci si registra una prima volta e si sceglie il cinema di riferimento ( IL NUOVO LA SPEZIA o ASTORIA LERICI o GARIBALDI CARRARA) In qualsiasi momento, accedendo al proprio pannello personale è possibile la cancellazione, la modifica dei dati anagrafici e indirizzo e-mail.

Il pagamento del biglietto per la visione del film avviene tramite tutti i principali circuiti di pagamento elettronico: Visa, Maestro, Mastercard, American Express, Apple Pay, Google Pay, Microsoft Pay.

MODALITÀ DI PAGAMENTO.

Per utilizzare MIOCINEMA è SUFFICIENTE una connessione internet e un computer o una TV. Presto SI POTRÀ' scaricare anche l'app per iOS e Android e portare MIOCINEMA ovunque. Si può usufruire del servizio MIOCINEMA direttamente dal computer nella versione desktop oppure sulla TV tramite dispositivi di trasmissione ad hoc (es. Chromecast). Presto MIOCINEMA sarà disponibile anche per dispositivi iOS e Android direttamente su smartphone o Smart Tv. E' possibile vedere il contenuto acquistato su due dispositivi contemporaneamente.

Per qualsiasi informazione tecnica o di pagamento scrivere a info@miocinema.it

Contattaci tramite i nostri canali social o scrivi a ilnuovocinemasp@gmail.com, whatsapp 348 5543921, Ti risponderemo al più presto! WWW.ILNUOVOASTORIAGARIBALDICINEMA.IT (http://WWW.ILNUOVOASTORIAGARIBALDICINEMA.IT)