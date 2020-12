I consigli del Garibaldi Carrara, Il Nuovo e Astoria dal 31 dicembre al 6 gennaio

mercoledì, 30 dicembre 2020, 12:55

"Buone feste. In un anno così complesso non volevamo farvi mancare la nostra vicinanza per augurare a tutti buone feste con l'auspicio di un 2021 sereno. Sappiamo quanto siamo stati tutti fortemente toccati da questa emergenza, ma insieme non perdiamo la fiducia per un futuro diverso e forse migliore. Il cinema ha regalato e regalerà grandi emozioni soprattutto grazie alla condivisione e alla sala, l'anima della settima arte. Qui vi segnaliamo alcune nostre iniziative e consigli alla visione a casa sperando di ritrovarci presto e con nuovi orizzonti! Ancora auguri!" Questo il messaggio del Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici in occasione delle festività.



Nuova iniziativa IL BIGLIETTO SOSPESO che offre la possibilità di donare un momento culturale e di svago anche a chi è in difficoltà. Donare un biglietto per permettere a chi non ha la possibilità, di accedere gratuitamente ad una proiezione cinematografica! I biglietti raccolti saranno affidati a noi che come associazione , individueremo i destinatari degli ingressi omaggio. L'iniziativa si rivolge agli spettatori del cinema, che potranno lasciare un Biglietto Sospeso, per far si che uno sconosciuto accedere gratuitamente ad una proiezione del Cinema, proprio come si faceva con il caffè nella Napoli di un tempo, "piccoli" gesti di solidarietà sociale simbolo di "grande" generosità. IL NUOVO da sempre attento alla promozione culturale e al sociale, si augura che questa iniziativa possa permettere di garantire un presidio culturale e di svago anche a chi è in difficoltà, grazie alla generosità di tutti gli spettatori di La Spezia e non. Il concetto di esperienza cinematografica del cinema Il Nuovo La Spezia è sempre stato l'idea di condivisione sociale di un momento culturale. L'intento dell'iniziativa è quello di facilitare l'accesso agli spazi culturali delle fasce economicamente più deboli e promuovere la partecipazione di chi, altrimenti, sarebbe escluso dalle attività proposte. L'Iniziativa del biglietto sospeso andrà avanti fino al 31 gennaio 2021, e il cinema il NUOVO tutti i martedi e giovedi dalla 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.

CINEMA CHIUSO? CUORE APERTO" si può acquistare uno o più biglietti per il cinema, fare le nuove tessere e abbonamenti validi oltre che per Il Nuovo La Spezia, anche Astoria Lerici e Garibaldi Carrara , si potrà cosi' aiutare a sostenere la sala in questo momento difficile. Il voucher , le tessere per la scontistica , gli abbonamenti da 10, 15, e 50 ingressi avranno durata di 12 mesi dalla data di riapertura e saranno utilizzabili tutti i giorni della settimana, festivi compresi. Se alcune persone per le restrizioni sono impedite di raggiungere la sede di Via Colombo , si può prenotare telefonicamente al 348 5543921 e lo può ricevere comodamente al suo indirizzo. NOVITA': PUOI ACQUISTARE I NUOVI ABBONAMENTI ON LINE TRAMITE IL NOSTRO SITO : https://ilnuovo.nuovospezia.18tickets.it/subscriptions



VI CONSIGLIAMO IN TV

GIOVEDI 31 DICEMBRE

Ore 16.00 IL MATRIMONIO CGE VORREI(La7) Per rivitalizzare il matrimonio, una coppia di mezza età decide di rivolgersi a un famoso specialista. Senza sapere a cosa sta andando incontro. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Golden Globes. Un film onesto e attendibile. Con un inedito Steve Carell.

Ore 21.05 TED (20) Il piccolo John esprime il desiderio che il suo orsetto Ted prenda vita e l'incredibile accade. Passata la celebrità, Ted è un peluche trentenne erotomane e alcolizzato che non lascia John libero di vivere la sua vita. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar. L'orsetto troppo adulto e l'uomo che non vuole crescere: ironia e sarcasmo per tutti, nessuno escluso.

VENERDI 1 GENNAIO

Ore 14.00 MISTERIOSO OMICIDIO A MANHATTAN (La7) Larry e Carol sono una coppia newyorkese, sposati da una ventina d'anni, con un figlio ormai indipendente e coi problemi normali che ha una coppia del... Il film ha ottenuto 1 candidatura a Golden GlobesOre 21.20 C'EST LA VIE - PREDILA COME VIENE (Rai3) Innamorarsi è difficile ma organizzare un matrimonio perfetto è praticamente impossibile. La sfida è questa per Max, Guy e James, i migliori in circolazione. Il film ha ottenuto 2 candidature agli European Film Awards.Ore 22.55 LAZZARO FELICE (RaiMovie) Lazzaro e Tancredi sono legati da una grande amicizia. Un'amicizia vera e intatta che nel tempo porterà Lazzaro alla ricerca di Tancredi. Il film è stato premiato al Festival di Cannes, ha ottenuto 3 candidature ai Nastri d'Argento, ha ottenuto 9 candidature a David di Donatello. Un cinema libero, destrutturante, girovago. Un cinema che merita di essere seguito.

SABATO 2 GENNAIO Ore 21.10 WONDER (RaiMovie) La storia del piccolo Auggie che, nato con una rara malattia, dovrà affrontare il mondo della scuola per la prima volta. Come sarà accettato da compagni e insegnanti? Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar, Feel-good movie di tolleranza e umanità che non risparmia la crudeltà e osserva l'eroismo del cuore.

Ore 22.50 FELLINI DEGLI SPIRITI (Rai1) Il film documentario che racconta per la prima volta "Il mondo non visto" di Federico Fellini, quello spirituale, esoterico, psicoanalitico e soprannaturale. Un concerto di voci amiche per raccontare il complesso rapporto di Fellini con la spiritualità.

DOMENICA 3 GENNAIOOre 15.45 MATCH POINT (Iris) Un Woody in gran forma e in totale trasferta londinese. Il Big Ben sostituisce l'Empire State Building e la filmografia alleniana ne trae vantaggio, per raccontare la storia di Chris Wilton, ex tennista di successo. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar.

Ore 21.15 THE SOCIAL NETWORK (RaiStoria) La storia di Facebook (originariamente "The Facebook") e del suo creatore, il giovane nerd Mark Zuckerberg. Il film ha ottenuto 8 candidature e vinto 3 Premi Oscar. Il primo film a riportare senza clamore che la vita in rete ha la medesima importanza della vita reale.

LUNEDI 4 GENNAIO

Ore 17.20 BASTA CHE FUNZIONI (Iris) La vita di Boris Yelnikoff, scienziato in pensione con un tentativo di suicidio alle spalle, cambia quando incontra Melody, una giovane miss di provincia.Ore 21.10 THE MISSING (RaiMovie) Un bianco divenuto pellerossa e la sua faticosa ricerca di un nuovo rapporto con la figlia abbandonata da bambina. Il risultato è una visione piacevolissima condita di giusta suspence.

MARTEDI 5 GENNAIO

Ore 21.20 FABRIZIO DE ANDRE' PRINCIPE LIBERO IL FILM (RaiPremium) Luca Marinelli è Fabrizio De André in un film biografico che esplora cronologicamente la vita del più grande poeta della musica italiana. Il film ha ottenuto 3 candidature a David di Donatello MERCOLEDI 6 GENANIO

Ore 21.00 MIDNIGHT IN PARIS (Iris) Woody Allen torna a raccontare le dinamiche dell'innamoramento attraverso una riflessione sulla vita e i suoi misteri. Il film ha ottenuto 4 candidature e vinto un premio ai Premi OscarOre 23.05 CAFE' SOCIETY (Iris) Un ragazzo che fa parte di una famiglia ebrea che vive a New York decide di attraversare l'America e raggiungere Los Angeles. Il trionfo dell'immagine autosufficiente in una commedia figurativamente audace, dove riemerge lo splendore di Lubitsch.



QUELLO CHE VOLEVAMO FARVI VEDERE AL CINEMA QUESTA SETTIMANA, MA CHE CI HANNO IMPEDITO DI PROGRAMMARE

Al Nuovo Astoria Garibaldi vi hanno impedito di vedere: DIABOLIK Adattamento cinematografico delle avventure del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani.

SUPEREROI quanti superpoteri deve avere una coppia per resistere al tempo che passa?

SUPERMOVA Un viaggio per l'Inghilterra in camper tra ricordi e progetti per il futuro.Un road movie che riesce a raccontare la profonda devozione di due esseri umani l'uno per l'altro.

NEW OF THE WORLD Tom Hanks nel primo western della sua carriera è un uomo che accetta di aiutare una ragazza che è stata rapit





I CONSIGLI DELLA NOSTRA PIATTAFORMA STREAMING MIOCINEMA

RASSEGNA MERRY CINEMA – Una selezione di commedie di qualità dirette da grandi registi. Titoli della rassegna:Juliet Naked – Tutta un'altra musica di Jesse Peretz Una romcom leggera leggera, con Ethan Hawke che ben si adatta agli schemi narrativi di Nick Hornby.La truffa dei Logan di Steven Soderbergh Un'agente dell'FBI va all'inseguimento di due criminali che stanno organizzando un furto durante una gara Nascar.Florence di Stephen Frears La strana carriera della ricchissima Florence Foster Jenkins che tentò di diventare una grande cantante senza rendersi conto di non avere talento.Sing Street di John Carney Un ragazzo di Dublino decide di formare una band musicale e partire in cerca di fortuna a LondraÈ arrivata mia figlia di Anna Muylaert Quando la figlia della governante compare all'improvviso, le barriere di classe all'interno della casa vengono rapidamente abbattute.Gigolò per caso di John Turturro La strana coppia formata da Allen e Turturro è protagonista di una commedia agrodolce dove interpretano due eccentrici gigolò.Moonrise Kingdom di Wes Anderson La genialità narrativa di Anderson si interroga col consueto gusto visivo sull'avventura della vita.Il mio miglior amico di Patrice Leconte François è un antiquario di successo. Durante una cena per il suo compleanno, la sua socia gli fa notare che non ha un amico! Un'agenda piena di incontri, appuntamenti e relazioni non basta a dimostrare di avere degli amiciRacconto di Natale di Arnaud Desplechin un film corale attento al tormento psicologico e ai legami parentali.Banchetto di nozze di Ang Lee Equivoci sessuali e scontro tra passato e presente nella sophisticated comedy di Ang Lee.

OMAGGIO A KEN LOACH MioCinema dedica una rassegna al pluripremiato regista britannico.Titoli della rassegna:Io, Daniel Blake Un uomo e una donna in difficoltà si aiutano a vicenda e fanno i conti con una politica sociale molto ostile.Jimmy's Hall Ken Loach torna in modo inusuale a raccontare quell'Irlanda che già in passato era stata al centro del suo cinema.La parte degli angeli Una gustosa commedia umana che unisce, con grande equilibrio, dramma e sorriso.L'altra verità Quando Frankie, guardia privata a Baghdad, viene ucciso sulla Route Irish, il suo collega Fergus decide di scoprire la verità su quella morteIl mio amico Eric Eric sembra aver perso completamente il controllo della sua vita, la moglie lo ha lasciato e i gli amici non riescono ad aiutarlo. Ma il suo mito Eric Cantona, arriva magicamente a dargli tutte le soluzioni.In questo mondo libero Angie, dopo un licenziamento, decide di mettersi in proprio. Crea un'agenzia finalizzata allo sfruttamento del lavoro degli immigrati. Il film è stato premiato al Festival di VeneziaIl vento che accarezza l'erba Nonostante L'Irlanda del Nord sa uscita dalla spirale del terrorismo, Ken Loach decide di riaprire una ferita ormai suturata. Il film è stato premiato al Festival di CannesUn bacio appassionato Nonostante L'Irlanda del Nord sa uscita dalla spirale del terrorismo, Ken Loach decide di riaprire una ferita ormai suturata. Il film è stato premiato al Festival di CannesSweet 16 la storia di un'adolescenza difficile, quella di Lyam, che aspetta l'uscita dal carcere della madre e spaccia eroina a Glasgow. Il film è stato premiato al Festival di Cannes,Paul Mick e gli altri Pamphlet che narra la quotidianità di persone che non contano più nulla. In nome del liberismo si sacrifica qualsiasi ideale di tutela sociale. Per eliminare i 'furbi' (che fingevano di lavorare) si mettono in condizioni precarie innumerevoli famiglie Bread and roses La terra della libertà diventa oggetto di una lettura non certo tenera nei confronti dei processi di coercizione a cui vengono sottoposti colori i quali credono al sogno americano.My name is Joe Uno dei personaggi destinati a stagliarsi nella filmografia loachiana grazie al contributo non secondario di Peter Mullan.Terra e libertà Un film palpitante e vero che vuole togliersi dall'impaccio dell'apologia adottando la scelta del punto di vista di David Carr, filtro singolo di una storia comune.

MOLECOLE – Film documentario diretto da Andrea Segre e presentato fuori concorso alla 77. mostra del Cinema di Venezia.

LE SORELLE MACALUSO – Film presentato in concorso alla 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, accolto trionfalmente da critica e pubblico, fino a diventare un caso al box office.Stiamo definendo un incontro live con la regista Emma Dante. Seguiranno dettagli.

NON CONOSCI PAPICHA - Esordio della regista Mounia Meddour, presentato nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes 2019. LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID COPPERFIELD – Il film diretto da Armando Iannucci con Dev Patel, Tilda Swinton, Hugh Laurie e Peter Capaldi, adattamento in chiave ironica del capolavoro letterario di Charles Dickens.

PADRENOSTRO – Disponibile dal 31 dicembre Film di Claudio Noce con protagonista Pierfrancesco Favino, vincitore della Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Stiamo organizzando un incontro live com i Pierfrancesco Favino.

ISTRUZIONI:

MioCinema, piattaforma di cinema d'autore. Non troverai tutto il cinema, soltanto il meglio. MioCinema è la piattaforma per vedere i film da casa, sostenere la TUA SALA: IL NUOVO LA SPEZIA - ASTORIA LERICI - GARIBALDI CARRARA. Le sale si sono infatti riunite nella piattaforma digitale per essere al fianco del pubblico in questo momento critico di chiusura.

ACCOUNT E REGISTRAZIONE

La registrazione è completamente gratuita, Non comporta alcun costo e Non è un servizio in abbonamento. Per poter noleggiare un film ci si registra una prima volta e si sceglie il cinema di riferimento ( IL NUOVO LA SPEZIA o ASTORIA LERICI o GARIBALDI CARRARA) In qualsiasi momento, accedendo al proprio pannello personale è possibile la cancellazione, la modifica dei dati anagrafici e indirizzo e-mail.

Il pagamento del biglietto per la visione del film avviene tramite tutti i principali circuiti di pagamento elettronico: Visa, Maestro, Mastercard, American Express, Apple Pay, Google Pay, Microsoft Pay.

MODALITA DI PAGAMENTO.

Per utilizzare MIOCINEMA è SUFFICIENTE una connessione internet e un computer o una TV. Presto SI POTRA' scaricare anche l'app per iOS e Android e portare MIOCINEMA ovunque. Si può usufruire del servizio MIOCINEMA direttamente dal computer nella versione desktop oppure sulla TV tramite dispositivi di trasmissione ad hoc (es. Chromecast). Presto MIOCINEMA sarà disponibile anche per dispositivi iOS e Android direttamente su smartphone o Smart Tv. E' possibile vedere il contenuto acquistato su due dispositivi contemporaneamente.

Per qualsiasi informazione tecnica o di pagamento scrivere a info@miocinema.it

Contattaci tramite i nostri canali social o scrivi a ilnuovocinemasp@gmail.com, whatsapp 348 5543921, Ti risponderemo al più presto! WWW.ILNUOVOASTORIAGARIBALDICINEMA.IT (http://WWW.ILNUOVOASTORIAGARIBALDICINEMA.IT)