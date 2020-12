Il Natale in piattaforma del Garibaldi Carrara

sabato, 19 dicembre 2020, 12:59

Pubblichiamo di seguito un aggiornamento dei titoli e delle rassegne che saranno disponibili al Nuovo La Spezia-Astoria Lerici-Garibaldi Carrara su MioCinema e che ci accompagneranno durante il mese di dicembre.



Il concorso - Anteprima solo il 25, 26, 27 dicembre Diretto da Philippa Lowthorpe con protagonista Keira Knightley. Tratto da una storia vera, il film racconta della rivolta di un gruppo di donne al concorso di Miss Mondo del 1970, che si tenne al Royal Albert Hall di Londra. LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID COPPERFIELD – Disponibile dal 21 dicembre Il film diretto da Armando Iannucci con Dev Patel, Tilda Swinton, Hugh Laurie e Peter Capaldi, adattamento in chiave ironica del capolavoro letterario di Charles Dickens. PADRENOSTRO – Disponibile dal 31 dicembre Film di Claudio Noce con protagonista Pierfrancesco Favino, vincitore della Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Stiamo organizzando un incontro live com i Pierfrancesco Favino. Sono già disponibili : LE SORELLE MACALUSO Film presentato in concorso alla 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, accolto trionfalmente da critica e pubblico, fino a diventare un caso al box office. Stiamo definendo un incontro live con la regista Emma Dante. NON CONOSCI PAPICHA - Esordio della regista Mounia Meddour, presentato nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes. MOLECOLE Film documentario diretto da Andrea Segre e presentato fuori concorso alla 77. mostra del Cinema di Venezia. Continua con successo RASSEGNA MERRY CINEMA – Una selezione di commedie di qualità dirette da grandi registi. Titoli della rassegna: Juliet Naked – Tutta un'altra musica- La truffa dei Logan , Florence , Sing Street,È arrivata mia figlia,Gigolò per caso , Moonrise Kingdom ,Il mio miglior amico ,Racconto di Natale , Banchetto di nozze e continua anche OMAGGIO A KEN LOACH una rassegna al pluripremiato regista britannico: Io, Daniel Blake, Jimmy's Hall ,La parte degli angeli ,L'altra verità ,Il mio amico Eric,In questo mondo libero , Il vento che accarezza l'erba, Un bacio appassionato, Sweet 16 , Paul Mick e gli altri , Bread and roses , My name is Joe ,Terra e libertà. Augurandoci di poter rivedere al più presto le luci dei cinema stabilmente accese, cogliamo l'occasione per ribadire il valore della sala cinematografica come rito collettivo che protegge e custodisce la vivacità culturale dello sguardo.

