Il Parco alle strutture del territorio: “Partecipate a definire il prossimo Piano”

venerdì, 4 dicembre 2020, 12:58

Il Parco delle Alpi Apuane rinnova la richiesta ai musei, agli operatori del settore agricolo, a quelli del settore estrattivo e agli operatori turistici del territorio interessati al redigendo Piano integrato del Parco affinché collaborino per realizzare un piano che sia di tutti.

A questo proposito nei giorni scorsi l’ente aveva inviato a tutti i soggetti interessati un breve questionario per raccogliere informazioni e dati sulla struttura o il bene che essi gestiscono o rappresentano. L’intento è quello di redigere un piano che possa rappresentare al meglio le esigenze della popolazione residente.

In molti casi mancano dati che sarebbero necessari, in altri le informazioni sono parziali o non aggiornate e la collaborazione e il coinvolgimento di tutti è essenziale per rappresentare i bisogni dei cittadini e di tutte le forze economiche che operano sul territorio, di cui si capiranno gli effetti in futuro. E’ sufficiente compilare il questionario che si trova sulla pagina del Garante dell’informazione e della partecipazione della Regione Toscana. Oppure è possibile accedere al questionario tramite il link:https://www.regione.toscana.it/-/informazione-e-partecipazione-per-il-piano-integrato-per-il-parco-regionale-della-alpi-apuane

Il Parco ricorda che tutti i dati rimarranno comunque anonimi e verranno utilizzati solo per avere un quadro conoscitivo maggiormente aggiornato, determinante per redigere il Piano.