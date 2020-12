Il presidente Lorenzetti interviene sul progetto “Metropolitana culturale” di Maria Mattei

Altre notizie brevi

mercoledì, 2 dicembre 2020, 17:50

Pietro Morelli, presidente del comitato Il Mondo Nelle Nostre Mani, di Massa ha voluto ricordare che, nonostante la strada che il gestore idrico GAIA SPA sta percorrendo verso il cambiamento della società in Benefit, rimarrà comunque una società a scopo di lucro.

mercoledì, 2 dicembre 2020, 17:46

"Il primo passo ci è riuscito, ma adesso dobbiamo continuare a camminare per raggiungere l'obiettivo" la deputata Pd di Massa Carrara e Presidente della Commissione Attività produttive spiega così il via libera al suo emendamento per trovare fondi aggiuntivi e straordinari alle imprese di Albiano che hanno dovuto subire una forte contrazione...

mercoledì, 2 dicembre 2020, 13:29

Il comune di Massa ha pubblicato il 30 novembre 2020 l’avviso per l’erogazione di contributi a fondo perduto agli esercizi commerciali e artigianali individuate dal “Regolamento per la valorizzazione dei luoghi del commercio del centro storico e del centro città”, recentemente approvato dal Consiglio comunale.

mercoledì, 2 dicembre 2020, 13:27

Istituita ne l 1981- Anno Internazionale delle Persone Disabili vuole promuovere una più diffusa e approfondita conoscenza sui temi della disabilità e sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita.Si ritiene, erroneamente, che la riduzione della mobilità personale sia un fenomeno che coinvolge solo una...

martedì, 1 dicembre 2020, 18:26

Il comune di Carrara informa che la rata relativa al terzo quadrimestre 2020 del Vitalizio Comunale del Marmo, unitamente al sussidio natalizio, verranno pagati presso la Banca Carige Spa (sede di Carrara in via Roma 2) e presso le altre filiali della Banca Carige Spa a partire da lunedì prossimo...

martedì, 1 dicembre 2020, 18:05

Codice giallo per neve su tutta la fascia appenninica settentrionale della regione, con validità dalle 21 di oggi, martedì, fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 2 dicembre. Lo ha emesso la Sala operativa unificatapermanente della Protezione civile regionale.Per domani, mercoledì, possibilità di nevicate fino a 700-800 metri di quota in Appennino. Possibili nevicate...

martedì, 1 dicembre 2020, 18:01

La realizzazione del nuovo ponte di Albiano Magra e molte altre opere infrastrutturali di competenza di Anas strategiche per la Toscana sono state al centro dell'incontro che si è tenuto oggi presso la sede Anas diFirenze tra il presidente della Regione Eugenio Giani, l'assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli, il responsabile Anas per...

martedì, 1 dicembre 2020, 13:42

"Già l'anno scorso - afferma Luciana Bartolini, consigliere regionale della Lega - avevamo per due volte, tramite appositi atti, sollecitato la Regione a prendere provvedimenti in merito alla presenza, in alcune aree della Toscana, della vespa velutina, un calabrone di origine asiatica, giustamente molto temuto dagli apicoltori." "Purtroppo-prosegue il Consigliere-il...

martedì, 1 dicembre 2020, 13:24

"Cinema chiuso, cuore aperto", Cosa prevede l'iniziativa? Tutti i martedi e i giovedi il Nuovo dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle ore 18.00 apre lo sportello di Via Colombo 99 al pubblico dove si potrà acquistare uno o più biglietti per il cinema, fare le nuove tessere e abbonamenti...

lunedì, 30 novembre 2020, 14:09

Per il secondo appuntamento con i “Giovedì del Carmi”, in programma il 3 dicembre, Andrea Fusani illustrerà, per la prima volta, il progetto monografico dedicato a Giovanni Antonio Cybei, progetto nato nel 2018 nell'ambito delle iniziative per i 250 anni dalla fondazione dell'Accademia di Belle Arti di Carrara e che...