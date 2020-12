Impianti idrovori accesi per asciugare i territori

lunedì, 7 dicembre 2020, 20:52

Sono ancora accesi gli impianti idrovori di Massa e di Carrara e così resteranno fino a quando i territori della Costa Apuana non avranno smaltito tutta la pioggia caduta sabato e domenica.

Il nubifragio che ha interessato la costa, ha messo a dura prova gli uomini del Consorzio di Bonifica che stanno ancora lavorando per riportare la situazione di fossi e canali alla normalità. Gli impianti Fossa Maestra (Carrara), Brugiano e Magliano (Massa) stanno lavorando ininterrottamente per superare la mareggiata in corso, facendo defluire in mare decine di migliaia di litri di acqua ogni secondo grazie al pompaggio delle idrovore.

Presidio fisso dunque e controllo dei corsi d'acqua per verificare che il deflusso sia continuo, con interventi di pulizia alle griglie per tenerle libere dai detriti trasportati dalla piena.

La nuova allerta meteo con codice giallo, diramata per domani dal Centro funzionale regionale, conferma la presenza h24 delle squadre sul territorio, a cui si può segnalare emergenze al numero 331/6321391