Indagine Lunigiana. La Asl: fiducia nella magistratura, avviato un audit interno

Altre notizie brevi

lunedì, 7 dicembre 2020, 20:52

Sono ancora accesi gli impianti idrovori di Massa e di Carrara e così resteranno fino a quando i territori della Costa Apuana non avranno smaltito tutta la pioggia caduta sabato e domenica.

lunedì, 7 dicembre 2020, 20:51

GAIA S.p.A., Gestore del Servizio Idrico della Toscana Nord, comunica che sono in arrivo le bollette dell'acqua nei Comuni di Fosdinovo e Mulazzo. Le bollette sono già state messe in consegna e scadranno il 9 gennaio 2021.

lunedì, 7 dicembre 2020, 20:50

I cittadini devono presentare l’apposita domanda, entro e non oltre il prossimo 31 dicembre, contenente l’autocertificazione della situazione economica e della presenza dei requisiti richiesti per ottenere il buono, mediante una delle seguenti modalità alternative: compilando on line un modulo sul sito del Comune all’indirizzo web.comune.carrara.ms.it.

lunedì, 7 dicembre 2020, 20:49

Non sarà probabilmente un Natale come gli altri, ma potrà essere comunque un Natale di amore e solidarietà. È questo lo spirito con cui il Rotaract Carrara Massa, sotto la guida del Presidente Martina Bedini, ha inteso le prossime Festività, scegliendo di sostenere Fondazione ANT e la sua campagna natalizia...

lunedì, 7 dicembre 2020, 18:22

"Quando accadono queste cose c'è solo da augurarsi che l'iter giudiziario sia il più rapido possibile e consiglio a tutti di non tirare mai conclusioni affrettate". Commenta così il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni gli 8 arresti a Massa legati alla cooperativa Serinper.

lunedì, 7 dicembre 2020, 13:17

"L'attesa era tanta. Crediamo che qualche errore di valutazione sia stato fatto perché noi abbiamo monitorato cosa stesse accadendo nelle aziende artigiane rimaste aperte e non ci sono state grandi tracce di contagio. Le aziende sono state il luogo più sicuro ed attento nell'applicare i protocolli.

lunedì, 7 dicembre 2020, 13:11

Nel rispetto delle misure disposte dal DPCM emanato in data 3 dicembre 2020, a partire da mercoledì 9 dicembre sarà di nuovo consentito il prestito, il ritiro e la restituzione dei libri su prenotazione e appuntamento.Da lunedì 14 dicembre sarà consentito anche l’accesso al pubblico solo su prenotazione alle sale...

domenica, 6 dicembre 2020, 13:40

La perturbazione che sta interessando le regioni centrali, fra queste anche la Toscana, porterà ancora tempo instabile anche per i prossimi giorni. La Sala operativa della protezione civile regionale ha così esteso il codice giallo già emesso per oggi fino alla mezzanotte di domani, lunedì 7 dicembre.

sabato, 5 dicembre 2020, 19:48

"Come FENAPI di Massa Carrara - si legge nell anota - ci rivolgiamo ai Parlamentari del nostro territorio affinché si facciano interpreti, presso le Sedi istituzionali governative, delle aspettative delle imprese, dei Condomini e dei proprietari di case residenziali in merito all’esigenza di prorogare la scadenza del vigente Bonus 110%...

sabato, 5 dicembre 2020, 18:46

In data 05/12/2020, si è riunita via WEB, l’Assemblea Regionale Toscana della FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana).