Inizio dei lavori ferroviari, Italia Nostra: "Notizia positiva, ma ripristiniamo anche gli alberi tagliati"

martedì, 15 dicembre 2020, 09:31

Italia Nostra chiede al sindaco un ripristino degli alberi tagliati lungo via Dorsale a Massa, in occasione dell'inizio dei lavori lungo il tratto ferroviario: "Partendo dal fatto che nessuno è a conoscenza di quanto stia accadendo invitiamo il primo cittadino di informare data l'importanza del fatto - spiegano - Il ripristino della linea ferroviaria non è una notizia negativa, anzi. Ma anche in considerazione dell'inquinamento che gli abitanti hanno subito darebbe importante cogliere l'occasione per reinserire anche le decine di alberi tagliati alcuni anni fa lungo la via Dorsale al fine di dare un migliore aspetto alla periferia e recuperarne un minimo di vivibilità".