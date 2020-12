Installato a Comano il nuovo Atm Postamat per i piccoli comuni della provincia di Massa Carrara

Altre notizie brevi

venerdì, 18 dicembre 2020, 16:41

«Se le forniture di vaccino anti-Covid19 presto saranno pronte per essere distribuite allora mi rendo disponibile come operatore sanitario volontario», è il commento del Consigliere di maggioranza del Comune di Montignoso Giuseppe Manfredi in merito agli ultimi aggiornamenti sulle misure a contrasto del Coronavirus.

venerdì, 18 dicembre 2020, 16:30

Domenica 20 dicembre in zona Peep ad Avenza dalle 7.00 alle 19.00, i banchi degli ambulanti accoglieranno i cittadini per un’uscita “straordinaria” in vista del Natale: lo ha deciso l’amministrazione comunale per provare a dare una boccata di ossigeno a uno dei tanti settori del commercio colpiti dalle restrizioni imposte...

venerdì, 18 dicembre 2020, 16:28

L'Associazione culturale Taddeofilm, data l'impossibilità di organizzare i consueti eventi natalizi, deve necessariamente limitarsi a proporre a soci e simpatizzanti alcuni concorsi che si svolgeranno esclusivamente online, comunque legati al mondo del cinema e della fotografia. Nello specifico, verranno utilizzate i social Facebook e Instagram.

venerdì, 18 dicembre 2020, 16:21

In occasione delle giornate festive, Nausicaa Spa su mandato dell'amministrazione comunale ha organizzato un servizio straordinario di raccolta per carta e organico. Si tratta delle due frazioni che nei prossimi giorni, per effetto dei pranzi tra Natale e Capodanno e del tradizionale scambio dei pacchi dono, registreranno sicuramente un incremento,...

venerdì, 18 dicembre 2020, 13:35

"Con la scomparsa di Enrico Ferri, perdiamo un politico di grande livello, che ha speso la sua vita al servizio della gente e del territorio, di grandi qualità umane. Grazie a lui e al provvedimento famoso del limite dei 110 km/h in autostrada, anche nel nostro Paese arrivò la cultura...

venerdì, 18 dicembre 2020, 12:59

Non si fermano le attività del Liceo Musicale Palma; il Natale è sempre stato tempo di concerti e anche quest’anno gli alunni e i docenti proveranno a far vivere a tutti, con la loro musica, l’atmosfera natalizia.

venerdì, 18 dicembre 2020, 10:53

GAIA, la sua trasformazione, più in generale il tema dell’acqua, dopo essere completamente spariti dai radar della discussione politica, sono ritornati in Consiglio comunale con un’interrogazione del M5S. A illustrarne i particolari è il consigliere Paolo Menchini: “Per anni abbiamo sentito il centro destra inneggiare all’uscita da Gaia con proclami...

venerdì, 18 dicembre 2020, 09:34

La crisi la pagano gli artigiani. Da gennaio a settembre 2020 le persone artigiane attive, ovvero i titolari di impresa, sono complessivamente diminuiti ma a pagare il prezzo più alto sono gli under 50 con 170 unità in meno. Tra lo stesso periodo del 2019 ed il 2020 il numero di...

venerdì, 18 dicembre 2020, 09:33

“Ieri ci ha lasciato una grande persona” commenta così il Senatore di Forza Italia Massimo Mallegni la triste scomparsa dell’ex Ministro, parlamentare e sindaco di Pontremoli Enrico Ferri.

venerdì, 18 dicembre 2020, 09:31

Il Coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani Juri Gorlandi e il Coordinatore Provinciale di Massa Forza Italia Giovani Daniel Forciniti esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Enrico Ferri: "Con Enrico Ferri se ne va un grande protagonista della vita politica nazionale.