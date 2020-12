La polizia denuncia pusher: sequestrate dosi di eroina e metadone

martedì, 15 dicembre 2020, 19:25

La polizia nel corso della settimana ha effettuato mirati servizi di controllo del territorio attraverso l’impiego delle pattuglie della squadra volante del commissariato di Carrara, per il contrasto del fenomeno del traffico di sostanza stupefacente in alcuni quartieri della città.

Nel corso della giornata di ieri, gli agenti della squadra volante individuavano un uomo a bordo di una jeep, fermo in una area cittadina nella zona di Pontecimato. Non appena sottoposto a controllo emergeva che il mezzo era stato adibito a vero e proprio bazar mobile della droga, infatti, al suo interno venivano rinvenuti ritagli di carta stagnola, bilancini di precisione per la preparazione delle dosi, e svariate dosi di eroina e metadone.

Il giovane, un trentunenne italiano, che viaggiava peraltro con patente scaduta, veniva deferito alla competente Autorità Giudiziaria per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990.