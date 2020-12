“La Regione faccia chiarezza sul caso Serinper”: la richiesta di Fratelli d’Italia

sabato, 12 dicembre 2020, 18:10

Sul caso Serinper, il consigliere regionale di FdI, Francesco Torselli presenterà un’interrogazione in consiglio regionale direttamente al presidente Giani: " In questi giorni sono apparsi sui mezzi di informazione delle notizie circa alcuni provvedimenti che sarebbero stati richiesti da appartenenti alla cooperativa Serinper alla regione Toscana – ha scritto Torselli - Crediamo che, in questo momento, indipendente dalla attività di indagine e dagli accertamenti che verranno svolti dalla magistratura, si debba fare chiarezza anche su questi aspetti e sul ruolo che la Regione Toscana ha avuto o meno nella vicenda" " per questo, continua il coordinamento comunale di Fratelli d'Italia, abbiamo depositato una interpellanza sul tema" .