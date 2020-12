La sezione Lega Fivizzano interviene sul trasferimento del corso socio-sanitario ad Aulla

venerdì, 11 dicembre 2020, 18:59

Continua ad essere oggetto di polemiche la scelta di trasferire ad Aulla il corso di studi della sede fivizzanese dell’IIS Pacinotti-Belmesseri. A discuterne oggi è la Lega

"Apprendiamo dalla stampa la notizia del trasferimento – si legge nella nota trasmessa dalla sezione leghista fivizzanese – e quello che ci lascia più basiti sono le motivazioni addotte dalla giunta comunale, che giustifica lo spostamento con il fatto che mancano i numeri per comporre una classe prima e che forse ad Aulla, perché è più comoda e centrale, sarà più facile”.

“Ci chiediamo – incalza la Lega - come si faccia a motivare una scelta così dolorosa per la comunità in questo modo. Perché non si è investito di più nell’orientamento, nel garantire migliori collegamenti attraverso il trasporto pubblico e nelle strutture, come da tempo chiede la Lega e perfino la minoranza consiliare? Che fine ha fatto l’ordine del giorno votato all’unanimità sull’omnicomprensivo?".



Rincara la dose la segreteria provinciale del carroccio, che nel merito riepiloga l'impegno della sezione politica locale: "Da diversi anni la Lega Lunigiana si adopera affinché Fivizzano mantenga i propri plessi scolastici ed i corsi di studio; già al tempo del sindaco Paolo Grassi, proponemmo la creazione di una classe prima all'istituto agrario”.

“Fummo fortunatamente ascoltati e la classe fu creata, nonostante le intenzioni della dirigenza scolastica di dirottare gli iscritti su altri corsi. Ricordiamo bene le preoccupazioni di molti genitori – incalza la Lega - ed è per questo che ci attivammo sulla tematica vincendo la battaglia, riuscendo a far comprendere al sindaco la bontà della nostra proposta”.

“La sezione locale della Lega – prosegue il coordinamento provinciale - ha in seguito provato a sensibilizzare sulla questione anche il neo-sindaco Gianluigi Giannetti, proponendo una concertazione di tutte le forze politiche di maggioranza e minoranza allo scopo di evitare in primis che i nostri giovani vadano via dalle nostre scuole verso quelle di La Spezia”.

“Un'altra nostra richiesta – continua la Lega - è stata quella di formare un polo scolastico che racchiudesse nelle sue prerogative quella di attirare alunni da fuori provincia e regione. Quindi di pensare ad un corso di studi forte e capace di dare la formazione giusta ai suoi alunni, evitando la frammentazione degli stessi corsi”.

“Purtroppo – si legge ancora nella nota - eravamo e siamo consapevoli che il tanto sbandierato istituto onnicomprensivo è lontano dalla realizzazione e non è quindi la proposta in grado di salvare né i corsi né la missione della scuola, specialmente in merito ai laboratori delle scuole superiori”.

Inoltre, “ci preoccupa anche il mantenimento dei posti di lavoro per i dipendenti, che temiamo potranno essere invece contingentati. Vigileremo sulle risposte del Sindaco e in special modo se davvero il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana potrà concretizzare un finanziamento importante per la scuola agraria di Fivizzano”.

Infine la Lega ribadisce la sua volontà di tenere alta l’attenzione sulla questione: “Di sicuro chiediamo una forte attenzione sul tema, che reputiamo sia passato fin troppo in sordina anche durante le scorse elezioni regionali. In ballo c'e' il nostro futuro. Proponiamo ora la realizzazione di un documento in cui venga chiarito ai nostri cittadini come dovrebbe essere la formazione dei nostri ragazzi, dove farla, con quali mezzi arrivarci e su quali sbocchi futuri poter contare”.

A conclusione, la Lega lancia il commento finale: “Se tutte queste informazioni ancora non sono chiare alla nuova giunta comunale fivizzanese, crediamo sia il momento che pensi realmente alle dimissioni”.