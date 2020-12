Lavori nell’ufficio postale di Avenza

venerdì, 4 dicembre 2020, 11:08

Poste Italiane comunica che dal 7 al 22 dicembre l’ufficio postale di via Carlo e Giovanni Sforza 9 ad Avenza sarà interessato da lavori interni.

Durante il periodo dell’intervento per i cittadini sarà disponibile la sede di Marina di Carrara in piazza Nazioni Unite 1 (dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 19:05 e il sabato fino alle 12:35) che garantirà per i clienti di Avenza anche uno sportello dedicato per la consegna di pacchi, corrispondenza inesitata e operazioni radicate.

L’ufficio postale di via Carlo e Giovanni Sforza riaprirà mercoledì 23 dicembre con i consueti orari.