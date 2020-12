Libera professione: giovedì 31 dicembre orario ridotto per front office e call center

Altre notizie brevi

lunedì, 28 dicembre 2020, 14:37

Dal 01 gennaio 2021 l’erogazione dei bonus idrico, elettrico e gas sarà automatica.

lunedì, 28 dicembre 2020, 13:17

Emessa allerta codice giallo per rischio idrogeologico attualmente in corso fino alle ore 23:59 di martedì 29 dicembre 2020 e per vento e mareggiate dalle ore 13:00 di oggi lunedì 28 dicembre 2020 fino alle ore 12:00 di martedì 29 dicembre 2020.

giovedì, 24 dicembre 2020, 20:13

L'azienda USL Toscana Nord Ovest comunica i giorni in cui le farmacie ospedaliere della provincia di Massa Carrara resteranno chiuse per consentire il consueto inventario di fine anno: le farmacie ospedaliere di Carrara e di Pontremoli saranno chiuse il 30 dicembre mentre le farmacie ospedaliere di Massa e di Fivizzano...

mercoledì, 23 dicembre 2020, 17:15

Per Natale, Santa Stefano, Capodanno ed Epifania non si fermerà l’azione della rete di contrasto al Covid 19 allestita su tutto il territorio dall’Azienda USL Toscana nord ovest.

mercoledì, 23 dicembre 2020, 14:39

Il presidente e il direttore di Confartigianato Imprese Massa Carrara, rispettivamente Sergio Chericoni e Gabriele Mascardi, esprimono i propri auguri per le festività: "Non sarà un Natale come gli altri, la crisi causata da questo Covid 19, oltre alla tremenda emergenza sanitaria, ha debilitato mercati, bilanci statali e personali, famiglie, lavoro, scuola, istituzioni.

mercoledì, 23 dicembre 2020, 14:38

Stefano Agnesini, presidente Nazionale della confederazione imprese unite per l’italia, e Donald Degli Innocenti, presidente nazionale di Asvat comparto degli spettacoli viaggianti di Confederazione imprese unite per L’italia, ringraziano Esselunga Spa che come sempre ha dimostrato solidarietà e vicinanza alle persone.

mercoledì, 23 dicembre 2020, 14:11

Codice giallo per vento e mareggiate a partire dalle 13 di domani, giovedì 24 dicembre, alla mezzanotte dello stesso giorno. Il rinforzo dei venti di Libeccio parte oggi pomeriggio sui crinali dell'Appennino e sottovento. Domani ancora vento di Libeccio sui crinali dell'Appennino e sottovento, con raffiche forti.

mercoledì, 23 dicembre 2020, 11:32

A seguito del nuovo Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020, il Comune di Carrara comunica che l’apertura del campo scuola di via Bassagrande a Marina sarà garantita, nel rispetto delle norme connesse all’emergenza Covid-19, secondo il seguente calendario: giovedì 24 dicembre (zona rossa), la struttura è aperta solo...

mercoledì, 23 dicembre 2020, 11:20

L 'Ordinanza Dirigenziale del Settore Polizia Municipale / Sicurezza Urbana / Traffico / TPL n. 653 del 22 dicembre 2020, istituisce dalle ore 13.00 di giovedì 24 dicembre 2020, alle ore 05.45 di lunedì 4 gennaio 2021 un divieto di transito per tutti i veicoli lungo la Strada dei Marmi,...

mercoledì, 23 dicembre 2020, 11:18

Il mercato settimanale del giovedì a Marina di Carrara, nelle giornate del 24 e 31 dicembre, si svolgerà in maniera ridotta e limitata al solo settore alimentare, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020.