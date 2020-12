Maltempo, codice giallo per vento e mareggiate

Altre notizie brevi

mercoledì, 23 dicembre 2020, 17:15

Per Natale, Santa Stefano, Capodanno ed Epifania non si fermerà l’azione della rete di contrasto al Covid 19 allestita su tutto il territorio dall’Azienda USL Toscana nord ovest.

mercoledì, 23 dicembre 2020, 14:39

Il presidente e il direttore di Confartigianato Imprese Massa Carrara, rispettivamente Sergio Chericoni e Gabriele Mascardi, esprimono i propri auguri per le festività: "Non sarà un Natale come gli altri, la crisi causata da questo Covid 19, oltre alla tremenda emergenza sanitaria, ha debilitato mercati, bilanci statali e personali, famiglie, lavoro, scuola, istituzioni.

mercoledì, 23 dicembre 2020, 14:38

Stefano Agnesini, presidente Nazionale della confederazione imprese unite per l’italia, e Donald Degli Innocenti, presidente nazionale di Asvat comparto degli spettacoli viaggianti di Confederazione imprese unite per L’italia, ringraziano Esselunga Spa che come sempre ha dimostrato solidarietà e vicinanza alle persone.

mercoledì, 23 dicembre 2020, 11:32

A seguito del nuovo Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020, il Comune di Carrara comunica che l’apertura del campo scuola di via Bassagrande a Marina sarà garantita, nel rispetto delle norme connesse all’emergenza Covid-19, secondo il seguente calendario: giovedì 24 dicembre (zona rossa), la struttura è aperta solo...

mercoledì, 23 dicembre 2020, 11:20

L 'Ordinanza Dirigenziale del Settore Polizia Municipale / Sicurezza Urbana / Traffico / TPL n. 653 del 22 dicembre 2020, istituisce dalle ore 13.00 di giovedì 24 dicembre 2020, alle ore 05.45 di lunedì 4 gennaio 2021 un divieto di transito per tutti i veicoli lungo la Strada dei Marmi,...

mercoledì, 23 dicembre 2020, 11:18

Il mercato settimanale del giovedì a Marina di Carrara, nelle giornate del 24 e 31 dicembre, si svolgerà in maniera ridotta e limitata al solo settore alimentare, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020.

mercoledì, 23 dicembre 2020, 10:26

Non poteva mancare il nostro territorio all’appuntamento con il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri. L’occasione è data dalle celebrazioni dantesche del 2021 e dal progetto che lega a questa ricorrenza due regioni: Toscana ed Emilia Romagna.

mercoledì, 23 dicembre 2020, 10:03

GAIA S.p.A., Gestore del Servizio Idrico della Toscana Nord, comunica che sono in arrivo le bollette dell'acqua nei Comuni di Licciana Nardi e Villafranca in Lunigiana. Le bollette sono già state messe in consegna e scadranno il 25 gennaio 2021.Alla luce dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, GAIA...

martedì, 22 dicembre 2020, 20:34

Il gruppo di maggioranza applaude all'iniziativa dell'amministrazione di concerto con Nausicaa di posizionare, in 5 punti strategici del territorio comunale, alcuni contenitori extra per la raccolta di carta ed organico, a disposizione dei cittadini per le prossime feste natalizie.

martedì, 22 dicembre 2020, 20:31

In occasione delle giornate festive, Nausicaa Spa su mandato dell'amministrazione comunale ha organizzato un servizio straordinario di raccolta per carta e organico. Si tratta delle due frazioni che nei prossimi giorni, per effetto dei pranzi tra Natale e Capodanno e del tradizionale scambio dei pacchi dono, registreranno sicuramente un incremento,...