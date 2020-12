Maltempo, monitoraggio costante del Consorzio di Bonifica

sabato, 5 dicembre 2020, 17:08

Monitoraggio costante da parte del Consorzio di Bonifica che sta seguendo il passaggio della perturbazione in corso.

Dal pomeriggio di sabato le squadre tecniche stanno tenendo sotto controllo i livelli del Magra e di tutti i suoi affluenti, che sono rimasti al di sotto dei livelli di guardia tanto da non rendere necessario al momento l'accensione dell'impianto idrovoro di Aulla.

Le acque stanno scorrendo per gravità su tutto il territorio della Lunigiana rimanendo all'interno degli alvei.

Gli uomini sono reperibili h24 per segnalare emergenze al numero 331/6852.074

Massa Carrara (aggiornamento delle 14,00 di domenica 5 dicembre)

Impegnativa la situazione meteo sulla costa Apuana, dove i corsi d'acqua in piena per le piogge, devono contrastare la mareggiata in atto. Gli uomini del Consorzio Bonifica hanno acceso già da sabato gli impianti idrovori Fossa Maestra (Carrara), Magliano e Brugiano (Massa). In corso anche piccoli interventi sul reticolo minore, per tenere pulite le griglie che si possono riempire dal materiale galleggiante trasportato dalla piena.

Gli uomini sono reperibili h24 per segnalare emergenze al numero 331/6321.391