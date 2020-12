Massa: avviso contributi esercenti

mercoledì, 2 dicembre 2020, 13:29

Il comune di Massa ha pubblicato il 30 novembre 2020 l’avviso per l’erogazione di contributi a fondo perduto agli esercizi commerciali e artigianali individuate dal “Regolamento per la valorizzazione dei luoghi del commercio del centro storico e del centro città”, recentemente approvato dal Consiglio comunale.

“Come avevamo anticipato abbiamo innalzato la cifra per quest’anno portandola dai 130 mila euro previsti inizialmente a 190 mila euro” spiega il sindaco Francesco Persiani, “questo avviso permette ai commercianti individuati dal Regolamento di ottenere somme per lavori eseguiti o da eseguire entro breve ed è un atto che diventa ancora più importante in un momento di crisi sanitaria ed economica come quello attuale”.

L’assessore alle Attività produttive Paolo Balloni sottolinea che “l’approvazione del regolamento e il relativo bando è stata una delle priorità dell’amministrazione e siamo soddisfatti di aver concretizzato l’obiettivo. E’ un regolamento che recepisce al suo interno, ed attua in maniera concreta, altri regolamenti come quello sulle slot e Vlt o quello per la valorizzazione dei prodotti tipici locali. E stiamo già lavorando per allargare la disciplina ad altre zone concentrandoci su quelle a maggiore densità commerciale”.

Il contributo vanno da un minimo di 4 mila euro ad un massimo di 6 mila euro e possono essere richiesti per l’adeguamento dei locali di infissi, vetrine, insegne o tende in conformità alle indicazione del nuovo Regolamento o per ristrutturazioni, ma comunque previo adeguamento alle disposizioni. Si fa riferimento a lavori eseguiti a partire dal 1 gennaio 2019 a fine 2020 oppure da eseguire entro 180 giorni dall’assegnazione del contributo. Gli esercenti possono presentare le domande dal 3 al 22 dicembre esclusivamente tramite l’indirizzo di posta certificata (Pec) comune.massa@postacert.toscana.it utilizzando gli appositi allegati all’avviso.