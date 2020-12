Massa, Nardi: "La giunta Persiani ci farà perdere il superbonus edilizio 110%"

giovedì, 17 dicembre 2020, 14:57

"Sprecare certe occasioni è davvero imperdonabile, ma purtroppo è quello che sta accadendo a Massa e non per colpa dei professionisti, delle imprese e delle famiglie, ma per precisa responsabilità di chi ha pensato bene di non fare nulla per mettere in condizione l'apparato tecnico del Comune di poter rispondere in tempi brevi alle richieste dei cittadini", è la denuncia di Martina Nardi, presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, deputata Pd di Massa Carrara, nei confronti dell'amministrazione comunale.

"Oramai non conto più le telefonate che ricevo da architetti, geometri, titolari di aziende edili e semplici cittadini che vorrebbero ristrutturare le proprie abitazioni approfittando del bonus de 110% - racconta Nardi – e tutti mi dicono sempre la stessa cosa: non sappiamo più come fare, siamo fermi, dal Comune non riusciamo a ottenere nemmeno i documenti più semplici per avviare la pratica. E' una situazione intollerabile e per questo chiedo al sindaco Persiani di intervenire subito e di rimediare ai propri errori. Visto che non ha dotato gli uffici del settore urbanistica del Comune delle risorse umane e materiali necessarie, sarebbe bene che lo facesse subito".

"In Parlamento stiamo facendo di tutto per prorogare il superbonus edilizio anche al 2022 e al 2023 – aggiunge Nardi – Sarà un volano importante per la nostra economia e il nostro ambiente, che renderà le case più sicure e green e rimetterà in moto il settore dell'edilizia. Non è quindi accettabile che a Massa, dove il bisogno di occupazione è elevato, non si inneschi questa leva positiva per colpa delle inefficienze della Giunta Persiani. Sarebbe un danno grave per tutti".