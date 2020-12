“Memoria della terra, memoria delle persone: alluvioni, clima e società alla foce del Magra”: progetto di ricerca finanziato da Università Milano Bicocca e Italia Nostra Apuo-Lunense

giovedì, 10 dicembre 2020, 11:51

Un progetto di ricerca sul territorio di confine tra Liguria e Toscana del valore di 50 mila euro sostenuto principalmente dall’Università Milano Bivcocca e in parte anche da Italia Nostra Apuo-lunense che ha accolto con grande soddisfazione la notizia del sostegno della prestigiosa università milanese. “Da decenni il nostro circolo monitora con preoccupazione le conseguenze dell’azione antropica sull’eccezionale e delicato ecosistema della foce del Fiume Magra e dell’avanzamento del mare nell’entroterra della Costa Apuo-Versiliese. – hanno fatto sapere da Italia Nostra Apuo-lunense - Testimonianza di ciò è il volume “Tra fiumi, mare e terraferma” che pubblicammo già nel 1981. Il bellissimo testo, accanto a contributi scientifici di molti esperti, vide la partecipazione anche di varie personalità della cultura contemporanea: Franco Fortini, Giorgio Bassani, Vittorio Sereni e Mario Soldati, frequentatori abituali e amici di casa Biso. Uguale approccio interdisciplinare è presente in questo progetto che vede la collaborazione di una geologa, Laura Borromeo, di un micropaleontologo Giovanni Coletti, di un sociologo Raffaele Matacena e di uno storico Gregorio Taccola, tutti afferenti all’Università di Milano-Bicocca. I giovani ricercatori, che avranno bisogno della collaborazione degli abitanti e degli estimatori del luogo, prevedono anche attività divulgative, quali mostre e seminari aperti, che saranno ospitati in note strutture locali che hanno già garantito la loro disponibilità.”.