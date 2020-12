Mercato ridotto a Marina di Carrara il 24 e 31 dicembre

mercoledì, 23 dicembre 2020, 11:18

Il mercato settimanale del giovedì a Marina di Carrara, nelle giornate del 24 e 31 dicembre, si svolgerà in maniera ridotta e limitata al solo settore alimentare, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020.

L’area individuata per la collocazione dei banchi del mercato del giovedì, destinati esclusivamente alla vendita dei prodotti alimentari, è via Garibaldi, nel tratto compreso tra via Fiorillo e via Volpi e piazza Nazioni Unite (prolungamento via Venezia), nel tratto compreso tra Via Volpi e Piazza Nazioni Unite.

Considerata la necessità di provvedere alla tempestiva regolamentazione del transito e della sosta dei veicoli nelle strade e piazze interessate dal mercato, al fine di garantirne lo svolgimento in sicurezza, nei giorni 24 e 31 dicembre 2020, dalle ore 06.00 alle ore 15.30, l’Ordinanza dirigenziale del Settore Polizia Municipale/ Sicurezza Urbana/Traffico/TPL n. 652 del 22 dicembre 2020, istituisce un divieto di transito e sosta ambo i lati per tutti i veicoli in via Garibaldi (nel tratto compreso tra via Fiorillo e via Volpi) e piazza Nazioni Unite (prolungamento via Venezia, nel tratto compreso tra via Volpi e piazza Nazioni Unite).

Il transito e la sosta saranno sempre consentiti ai mezzi di soccorso, di emergenza, delle forze di Polizia in servizio di pronto intervento (larghezza passaggio garantito nella carreggiata non inferiore a mt. 03,00); l’accesso e lo stazionamento sarà consentito ai veicoli degli ambulanti.