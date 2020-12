Morelli (Il Mondo Nelle Nostre Mani): "Gestione dell'acqua fuori dalle logiche del profitto"

mercoledì, 2 dicembre 2020, 17:50

Pietro Morelli, presidente del comitato Il Mondo Nelle Nostre Mani, di Massa ha voluto ricordare che, nonostante la strada che il gestore idrico GAIA SPA sta percorrendo verso il cambiamento della società in Benefit, rimarrà comunque una società a scopo di lucro. Il comitato Il Mondo Nelle Nostre Mani, ha voluto ribadire che questa società, propio essendo a scopo di lucro, non è adatta a gestire un bene comune come quello dell'acqua, che dovrebbe infatti rimane fuori dalle logiche di profitto. Il presidente del comitato Pietro Morelli ha spiegato: -"Dopo il referendum del 2011 dove è stata votata l'acqua pubblica, gli elettori avevano votato per l'abolizione della "adeguata enumerazione del capitale investito dai gestori". Dunque dopo il referendum, i cittadini, pagando la bolletta dell'acqua non avrebbero più dovuto foraggiare i profitti delle società, dato che come la SPA, neanche la BENEFIT rispecchia questi parametri." Mentre nel nostro paese la volontà espressa dagli italiani con il voto referendario continua ad essere ignorata dal Governo, l'esempio di Parigi ha dimostrato come un gestore totalmente pubblico convenga. Dal 1 gennaio 2020 nella capitale Francese, l'ente di diritto pubblico Eau de Paris che ha sostituto due multinazionali nella gestione della rete idrica di Parigi ed è risultato un risparmio di 35milioni di euro l'anno e l'abbassamento dell'8% il prezzo della bolletta dell'acqua.



Il comitato Il Mondo Nelle Nostre Mani ha ribadito: -"L'acqua deve uscire dalle logiche di mercato perché indispensabile per la sopravvivenza e sarà un bene sempre più prezioso per tutti noi dato l'avanzare della società." Il presidente dietro Morelli si è rivolto a tutte le forze politiche che secondo lui hanno perso di vista i veri motivi per cui sono stati eletti:-"Tutelare la salute e gli interessi dei suoi cittadini. L'obbiettivo è e deve rimanere il bene della collettività e fare pagare un servizio scadente ed alcune volte non funzionate, oppure fare utili sul bene comune vuol dire andare contro certe logiche."