Natale, da Nausicaa un servizio straordinario di raccolta carta e organico

martedì, 22 dicembre 2020, 20:31

In occasione delle giornate festive, Nausicaa Spa su mandato dell'amministrazione comunale ha organizzato un servizio straordinario di raccolta per carta e organico. Si tratta delle due frazioni che nei prossimi giorni, per effetto dei pranzi tra Natale e Capodanno e del tradizionale scambio dei pacchi dono, registreranno sicuramente un incremento, non smaltibile con i passaggi ordinari.

«Per evitare problemi di decoro e soprattutto per mettere i cittadini nelle condizioni di poter fare anche in questi giorni una differenziata corretta e di qualità, Nausicaa renderà operativi in via straordinaria 5 punti di conferimento per carta e organico nelle zone servite dal porta a porta. In più confermeremo il servizio di ritiro della frazione secca sabato 26 dicembre, nonostante sia festivo. Con questo impegno vogliamo andare incontro ai cittadini e fare sì che anche durante il periodo natalizio l'attenzione all'ambiente resti elevata. Noi facciamo la nostra parte e siamo sicuri che anche i cittadini faranno la loro. Perché anche se è Natale la differenziata non va in vacanza» ha spiegato il presidente di Nausicaa Luca Cimino.

I 5 punti saranno così posizionati:

- parcheggio San Marco di via Covetta

- parcheggio La Grotta tra via Gino Menconi, via Nardi e via Volpi

- area incrocio via Bassagrande, via Maestri del Marmo

- Località Stadio alle spalle del Punto Informazioni

- Viale Zaccagna 18/a nei pressi della sede di Nausicaa Spa

I contenitori saranno posizionati nel pomeriggio del giorno 23 dicembre e saranno a disposizione nei giorni 24, 25, 26, 27 dicembre. La mattina del 28 dicembre i contenitori saranno rimossi e poi ricollocati nel pomeriggio del 30 dicembre, per essere definitivamente rimossi la mattina del 2 gennaio. La possibilità di recarsi presso le isole per i conferimenti sarà subordinata alle disposizioni contenute nel Dpcm in vigore al momento. Lo svuotamento sarà effettuato almeno una volta al giorno, ma saranno effettuati ulteriori passaggi in caso di necessità.

Nausicaa ricorda che il calendario dei conferimenti non subirà variazioni: il servizio sarà sospeso il 25 dicembre e il primo gennaio, mentre sabato 26 dicembre verrà ritirata la frazione secca come di consueto, nonostante si tratti di un giorno festivo.