Non tutti i pensionati percepiscono la giusta pensione: servizio Fenapi

sabato, 5 dicembre 2020, 16:02

La FENAPI di Massa Carrara segnala che vi sono tuttora pensionati che percepiscono un assegno pensionistico incongruente rispetto alle loro reali spettanze.

In tal senso la stessa FENAPI tramite il proprio Patronato INAPI ha attivato uno specifico servizio gratuito per la verifica di ogni situazione sia per le pensioni ordinarie mensili che per le competenze riguardo la tredicesima e la quattordicesima mensilità.

A Gennaio sono previste le rivalutazioni pensionistiche e pertanto è opportuno verificare la giustezza degli importi così come per quelli erogati in questi giorni rispetto alle tredicesime mensilità.

La FENAPI rileva che una pensione su quattro contiene errori sul calcolo dell'assegno segnalando una serie di errori soprattutto sulle pensioni più basse, ovvero tutte quelle che non superano i 1200 euro.

Inoltre ci sarebbero diversi assegni familiari che non vengono accreditati e quattordicesime "tagliate". E in questa analisi mancano all'appello decine di euro mensili sull'assegno pensionistico.

La FENAPI infine preannuncia di avere predisposto una formale richiesta da presentare alla Regione Toscana per rivedere ai pensionati la tassazione di competenza regionale affinché i loro assegni di pensione mensili possano registrare un maggiore importo disponibile.