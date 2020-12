Parcheggi gratuiti, plaude la Lega di Massa

sabato, 12 dicembre 2020, 10:09

La Lega plaude all'iniziativa dell'amministrazione comunale di Massa di rendere gratuiti i parcheggi a pagamento del centro città.



"Anche quest'anno - esordisce -, per il terzo anno consecutivo, l'Amministrazione Persiani ha deciso di rendere gratuiti i parcheggi a pagamento del centro città di Massa. Come per il 2018 e il 2019 per le prime due ore di sosta, dal 12 al 24 dicembre non ci sarà da pagare nulla. La novità di quest'anno in questa iniziativa sarà la possibilità di utilizzare anche l'APP per tablet/cellulari, che renderà ancora più semplice gestire la sosta e si andrà ad aggiungere alla possibilità di utilizzare il disco orario per segnalare l'ora di arrivo".



"Dopo l'approvazione del piano del commercio - spiega - e il relativo bando per erogare i contributi, questa è l'ennesima misura attuata per venire incontro ai commercianti locali e a tutti i cittadini, nella difficile situazione in cui si trovano oggi a causa dell'emergenza sanitaria e dei provvedimenti governativi. Fin dal 2018 l'amministrazione ha pensato a questa piccola ma gradita iniziativa natalizia che semplifica ai cittadini la possibilità di una passeggiata in centro città abbellita con le luminarie e di poter comprare i regali nei punti vendita locali, aiutando così i negozi della città".



"Siamo lieti di stare, ancora una volta, per il terzo anno consecutivo - conclude -, dalla parte dei commercianti e quest'anno lo siamo ancora di più. La Lega Massa non può quindi che complimentarsi con l'amministrazione di Francesco Persiani per questa piccola ma efficace iniziativa applicata con successo per il terzo anno consecutivo".