Raccolta rifiuti a Montignoso: cambiano gli orari della raccolta venerdì 25 dicembre

Altre notizie brevi

sabato, 19 dicembre 2020, 12:59

Pubblichiamo di seguito un aggiornamento dei titoli e delle rassegne che saranno disponibili al Nuovo La Spezia-Astoria Lerici-Garibaldi Carrara su MioCinema e che ci accompagneranno durante il mese di dicembre.Il concorso - Anteprima solo il 25, 26, 27 dicembre Diretto da Philippa Lowthorpe con protagonista Keira Knightley.

sabato, 19 dicembre 2020, 12:49

Un fenomeno crescente quello del Gioco d'Azzardo Patologico (GAP), che vede la necessità di intervenire su comportamenti a rischio individuati nella popolazione. Troppe persone e troppe famiglie ne sono interessate, con conseguenze pericolose dal punto di vista personale e sociale.

sabato, 19 dicembre 2020, 11:31

L'AUSL Toscana nord ovest informa che nel pomeriggio di giovedì 24 dicembre e di giovedì 31 dicembre 2020 tutti i front office i call center per prendere appuntamenti in libera professione saranno chiusi. La chiusura interesserà tutte le zone di competenza dell'AUSL Toscana nord ovest, vale a dire il territorio...

venerdì, 18 dicembre 2020, 16:41

«Se le forniture di vaccino anti-Covid19 presto saranno pronte per essere distribuite allora mi rendo disponibile come operatore sanitario volontario», è il commento del Consigliere di maggioranza del Comune di Montignoso Giuseppe Manfredi in merito agli ultimi aggiornamenti sulle misure a contrasto del Coronavirus.

venerdì, 18 dicembre 2020, 16:30

Domenica 20 dicembre in zona Peep ad Avenza dalle 7.00 alle 19.00, i banchi degli ambulanti accoglieranno i cittadini per un’uscita “straordinaria” in vista del Natale: lo ha deciso l’amministrazione comunale per provare a dare una boccata di ossigeno a uno dei tanti settori del commercio colpiti dalle restrizioni imposte...

venerdì, 18 dicembre 2020, 16:28

L'Associazione culturale Taddeofilm, data l'impossibilità di organizzare i consueti eventi natalizi, deve necessariamente limitarsi a proporre a soci e simpatizzanti alcuni concorsi che si svolgeranno esclusivamente online, comunque legati al mondo del cinema e della fotografia. Nello specifico, verranno utilizzate i social Facebook e Instagram.

venerdì, 18 dicembre 2020, 16:26

Poste Italiane ha inaugurato oggi a Comano, il nuovo ATM Postamat per i Piccoli Comuni della provincia di Massa Carrara.

venerdì, 18 dicembre 2020, 16:21

In occasione delle giornate festive, Nausicaa Spa su mandato dell'amministrazione comunale ha organizzato un servizio straordinario di raccolta per carta e organico. Si tratta delle due frazioni che nei prossimi giorni, per effetto dei pranzi tra Natale e Capodanno e del tradizionale scambio dei pacchi dono, registreranno sicuramente un incremento,...

venerdì, 18 dicembre 2020, 13:35

"Con la scomparsa di Enrico Ferri, perdiamo un politico di grande livello, che ha speso la sua vita al servizio della gente e del territorio, di grandi qualità umane. Grazie a lui e al provvedimento famoso del limite dei 110 km/h in autostrada, anche nel nostro Paese arrivò la cultura...

venerdì, 18 dicembre 2020, 12:59

Non si fermano le attività del Liceo Musicale Palma; il Natale è sempre stato tempo di concerti e anche quest’anno gli alunni e i docenti proveranno a far vivere a tutti, con la loro musica, l’atmosfera natalizia.