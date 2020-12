Soldi per la manutenzione dei sentieri sulle Apuane

Altre notizie brevi

mercoledì, 16 dicembre 2020, 16:04

Sono iniziate oggi le opere di risistemazione delle opere poste nelle aiuole esterne al casello autostradale. L’intervento si è reso necessario dopo l’avvio dei lavori per la realizzazione a cura di Salt della nuova rotatoria che migliorerà la viabilità e la sicurezza dei mezzi in entrata e in uscita dalla A12.

martedì, 15 dicembre 2020, 19:30

Dal 15 al 23 dicembre dopo la messa delle ore 18.00 si terrà la tradizionale Novena del S. Natale con il Canto delle Profezie e l’Esposizione del SS.mo Sacramento.

martedì, 15 dicembre 2020, 19:27

L'appello di Confartigianato Massa Carrara. "Con un solo acquisto farete tre regali: alla persona cara, al negoziante e con il cashback pure a voi stessi".

martedì, 15 dicembre 2020, 19:25

La polizia nel corso della settimana ha effettuato mirati servizi di controllo del territorio attraverso l’impiego delle pattuglie della squadra volante del commissariato di Carrara, per il contrasto del fenomeno del traffico di sostanza stupefacente in alcuni quartieri della città.

martedì, 15 dicembre 2020, 19:23

L'appello della segreteria Uilp di Massa e Versilia con l'Ufficio pari opportunità: "Il cambiamento non è stato ancora assimilato dalla società".

martedì, 15 dicembre 2020, 19:21

Continua, con la nota trasmissione televisiva Overture, il viaggio nelle eccellenze del nostro territorio. Questa settimana il conduttore Enrico Ciampalini ci porterà in uno scenario unico delle nostre Apuane, l'area della sorgente dell' acqua minerale che interessa un vasto territorio incontaminato del Monte Belvedere nel comprensorio delle Alpi Apuane di...

martedì, 15 dicembre 2020, 09:31

Italia Nostra chiede al sindaco un ripristino degli alberi tagliati lungo via Dorsale a Massa, in occasione dell'inizio dei lavori lungo il tratto ferroviario: "Partendo dal fatto che nessuno è a conoscenza di quanto stia accadendo invitiamo il primo cittadino di informare data l'importanza del fatto - spiegano - Il...

lunedì, 14 dicembre 2020, 19:46

L’ultimo incontro, in programma giovedì 17 dicembre, è affidato a Gerardo de Simone, docente presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara.

lunedì, 14 dicembre 2020, 19:38

GAIA, la sua trasformazione, più in generale il tema dell’acqua, dopo essere completamente spariti dai radar della discussione politica, sono ritornati in consiglio comunale con un’interrogazione del M5S. A illustrarne i particolari è il consigliere Paolo Menchini di Massa: “Per anni abbiamo sentito il centro destra inneggiare all’uscita da Gaia...

domenica, 13 dicembre 2020, 17:43

"Non volendo minimamente sovrapporci alle delicate indagini della magistratura sul caso Serinper - affermano i consiglieri regionali della Lega - riteniamo, però, fondamentale, proprio prendendo spunto dalla vicenda che ruota attorno alla predetta cooperativa, chiedere l'avvio di una indagine conoscitiva del Consiglio regionale sul sistema di accreditamento, sulle convenzioni e...