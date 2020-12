Solidarietà della ASL alla dottoressa Rosanna Vallelonga

Altre notizie brevi

mercoledì, 9 dicembre 2020, 18:22

Con una lettera di sollecito il gruppo di minoranza si è rivolto al presidente e al direttore del Consorzio di Bonifica Toscana Nord per redigere schede individuali di ogni impianto idrovoro sul comprensorio di bonifica destinando le necessarie risorse per la loro manutenzione e ammodernamento, già nel prossimo bilancio di previsione 2021."In data 15 ottobre...

mercoledì, 9 dicembre 2020, 18:14

L’emergenza Covid-19 che ha così sconvolto le nostre vite, ha anche fatto emergere importanti esperienze di comunità, un sentimento diffuso di collaborazione e vicinanza morale resa concreta da gesti di solidarietà, come quello del CRAL Comune di Massa che, sotto la guida della presidente Patrizia Nicolini e del Consiglio Direttivo,...

mercoledì, 9 dicembre 2020, 18:04

Cinema chiuso? Cuore aperto" Cosa prevede l'iniziativa? Tutti i martedi e i giovedi il Nuovo dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle ore 18.00 apre lo sportello di Via Colombo 99 al pubblico dove si potrà acquistare uno o più biglietti per il cinema, fare le nuove tessere e abbonamenti...

mercoledì, 9 dicembre 2020, 08:57

Ad aggiornare su tutte le notizie relative al XVIII Edizione del Premio Letterario FantasticHandicap 2020 è Silvia Tamberi, coordinatrice del Centro Documentazione Handicap di Carrara:

lunedì, 7 dicembre 2020, 23:39

In riferimento al procedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa, l’azienda USL Toscana nord ovest esprime la più piena fiducia nell’operato della magistratura, alla quale l’Asl continua ad assicurare la massima collaborazione, nella convinzione che la professionista coinvolta nell’indagine possa chiarire quanto prima la propria posizione. L’Asl comunica...

lunedì, 7 dicembre 2020, 20:52

Sono ancora accesi gli impianti idrovori di Massa e di Carrara e così resteranno fino a quando i territori della Costa Apuana non avranno smaltito tutta la pioggia caduta sabato e domenica.

lunedì, 7 dicembre 2020, 20:51

GAIA S.p.A., Gestore del Servizio Idrico della Toscana Nord, comunica che sono in arrivo le bollette dell'acqua nei Comuni di Fosdinovo e Mulazzo. Le bollette sono già state messe in consegna e scadranno il 9 gennaio 2021.

lunedì, 7 dicembre 2020, 20:50

I cittadini devono presentare l’apposita domanda, entro e non oltre il prossimo 31 dicembre, contenente l’autocertificazione della situazione economica e della presenza dei requisiti richiesti per ottenere il buono, mediante una delle seguenti modalità alternative: compilando on line un modulo sul sito del Comune all’indirizzo web.comune.carrara.ms.it.

lunedì, 7 dicembre 2020, 20:49

Non sarà probabilmente un Natale come gli altri, ma potrà essere comunque un Natale di amore e solidarietà. È questo lo spirito con cui il Rotaract Carrara Massa, sotto la guida del Presidente Martina Bedini, ha inteso le prossime Festività, scegliendo di sostenere Fondazione ANT e la sua campagna natalizia...

lunedì, 7 dicembre 2020, 18:22

"Quando accadono queste cose c'è solo da augurarsi che l'iter giudiziario sia il più rapido possibile e consiglio a tutti di non tirare mai conclusioni affrettate". Commenta così il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni gli 8 arresti a Massa legati alla cooperativa Serinper.