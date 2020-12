Teatro dei Servi, spettacoli e eventi sospesi

sabato, 5 dicembre 2020, 12:13

Si avvisa il gentile pubblico che, in ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) emanato il 3 dicembre 2020 allo scopo di contenere e contrastare la diffusione del Coronavirus, gli spettacoli e gli eventi programmati al Teatro dei Servi, in centro città e nella Marina nel mese di dicembre e gennaio sono sospesi.

Non appena possibile verranno comunicate modalità e date di recupero delle seguenti iniziative sospese:

STAGIONE 20-21

primo tempo

sabato 12 dicembre, ore 21

Max Giusti

…CHE RESTI TRA NOI!

venerdì 18 dicembre, ore 21

Alessandro Benvenuti

WHITE RABBIT RED RABBIT

TUTTI INSIEME A TEATRO!

Spettacoli per grandi e piccini

domenica 6 dicembre, ore 16

LA REGINA DELLA NEVE

DICEMBRE IN GOSPEL

Massa e Marina di Massa

sabato 12 dicembre, ore 17

THE SMILING FACES CHOIR

domenica 13 dicembre, ore 17

THE JOYFUL GOSPEL ENSEMBLE

sabato 19 dicembre, ore 17

THE SMILING FACES CHOIR

mercoledì 23 dicembre, ore 17

GOSPEL DIFFUSO

LE RACCONTASTORIE COL CAPPOTTO E LA CACCIA AL TESORO

racconti per bambini e famiglie

sabato 12 dicembre, ore 16 e ore 17

domenica 13 dicembre, ore 16 e ore 17

sabato 19 dicembre, ore 16.00

sabato 26 dicembre, ore 16 e ore 17

domenica 27 dicembre, ore 16 e ore 17

sabato 2 gennaio, ore 16 e ore 17

domenica 3 gennaio, ore 16 e ore 17



SPETTACOLI “RECUPERATI” IN DIGITALE

Due sono gli spettacoli della programmazione originale che saranno “recuperati” in digitale nel mese di dicembre.

Il concerto gospel THE JOYFUL GOSPEL ENSEMBLE, in programma domenica 13 dicembre, ore 17, sarà trasmesso sul canale youtube del Comune di Massa, su Antenna 3 e in filodiffusione nel Centro Città .

Lo spettacolo CANTO DI NATALE, in programma domenica 20 dicembre al Teatro dei Servi, sarà trasmesso alle ore 18 sul canale youtube del Comune di Massa e sarà disponibile on demand per le 48 ore successive. (le modalità di rimborso per questo spettacolo saranno comunicate quanto prima).



Aggiornamenti, informazioni, indicazioni saranno disponibili attraverso: il nostro sito web http://teatrodeiservi.comune.massa.ms.it, i numeri informativi 0585 490576 – 0585 490213 - 800 013 846, la mail teatrodeiservi@comune.massa.ms.it e seguendo e utilizzando i canali social del Teatro Facebook e Instagram.