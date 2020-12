Torselli (FdI): "Per Giani, un anno fa, Serinper era un modello virtuoso. E' sempre così? La Regione faccia chiarezza"

venerdì, 11 dicembre 2020, 13:20

"Poco più di un anno fa Giani definiva la cooperativa Serinper 'il simbolo di un nuovo modo di vivere il rapporto tra pubblico e privato nel contesto dei servizi sociosanitari'. Abbiamo chiesto, attraverso un'interrogazione regionale, se il Presidente della Regione ritiene che tutt'ora i progetti della cooperativa sono all'avanguardia e un modello virtuoso". Così il Presidente del gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Francesco Torselli.

"Le indagini sono ancora in corso e la magistratura farà chiarezza sulle responsabilità della vicenda. Intanto, sarebbe necessario che la Regione facesse chiarezza anche in merito all'accreditamento delle strutture della cooperativa al Sistema regionale. Speriamo - conclude Torselli – che Giani venga il prima possibile a riferire in aula".