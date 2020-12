Un Natale a sostegno di chi soffre: Rotaract Carrara Massa sposa la campagna di Fondazione ANT per le feste

lunedì, 7 dicembre 2020, 20:49

Non sarà probabilmente un Natale come gli altri, ma potrà essere comunque un Natale di amore e solidarietà. È questo lo spirito con cui il Rotaract Carrara Massa, sotto la guida del Presidente Martina Bedini, ha inteso le prossime Festività, scegliendo di sostenere Fondazione ANT e la sua campagna natalizia in favore delle attività di assistenza medico-specialistica gratuita a casa delle persone malate di tumore e di prevenzione oncologica. Ci troviamo ad affrontare un periodo storico molto delicato,- afferma la Presidente Martina Bedini- in cui non possiamo permetterci di dare nulla per scontato. Per questo motivo il Rotaract Club Carrara e Massa ha deciso di collaborare con Fondazione ANT Italia Onlus per questa campagna natalizia, ciò che per noi può essere un piccolo gesto in realtà ha un grande valore.

È di fondamentale importanza che la loro équipe medico sanitaria possa continuare a fornire l’assistenza specialistica domiciliare e gratuita di cui molte persone hanno bisogno. Questo è l’unico modo per poter garantire un po’ di serenità a chi ha molto da affrontare ogni giorno indipendentemente dal Covid-19.

I tradizionali doni delle Feste possono infatti diventare un regalo prezioso per chi, più di altri, deve poter rimanere a casa proprio adesso: le persone malate di tumore - le più fragili ed esposte a possibili contagi da Covid-19 - di cui si prende cura ANT. In questo periodo di emergenza sanitaria proteggere i pazienti oncologici e le loro famiglie è stata la priorità per gli oltre 250 medici, infermieri e psicologi della Fondazione che ogni giorno – da Nord a Sud - portano cure, medicazioni e assistenza in quello che per un malato è il posto più sicuro: casa.

Scegliere i regali solidali ANT è un’occasione piacevole e golosa per contribuire, donando ad altre famiglie e ad altri malati di tumore la possibilità di restare a casa per le Feste, protetti e accuditi dai professionisti della Fondazione. Pandori, panettoni, le classiche Stelle di Natale, le strenne e i Panieri delle Eccellenze (splendide confezioni con prodotti gastronomici regionali) sono solo alcune delle tante possibilità per sostenere ANT e al contempo fare una sorpresa alle persone che amiamo.

In Toscana, ANT è presente dalla metà degli anni Novanta e ha assistito complessivamente oltre 7.200 persone malate di tumore assicurando cure specialistiche a domicilio e sostegno psicologico ai pazienti e ai loro familiari, oltre a progetti e visite gratuite di prevenzione oncologica in diversi ambiti, dal melanoma alle neoplasie mammarie.

I doni ANT si trovano online nell’apposita sezione Regali Solidali del sito https://ant.it/store/toscana oppure contattando la delegazione al numero 0585050432