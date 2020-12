Villafranca, riparte la consegna dei buoni alimentari

Altre notizie brevi

giovedì, 3 dicembre 2020, 19:13

In attesa della prossima decisione governativa che dovrebbe sancire il ritorno della Toscana dalla “Zona Rossa” a quella Arancione le scriventi Associazioni, Confartigianato e CNA, hanno inviato a tutti i comuni della nostra provincia la richiesta di modificare le ordinanze relativamente ai giorni di chiusura del mese di dicembre per estetiste,...

giovedì, 3 dicembre 2020, 19:11

"A circa otto mesi dal rovinoso crollo del ponte di Albiano Magra - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - si naviga ancora a vista e per ora ci sono solamente ipotesi su quando verrà ricostruito."

giovedì, 3 dicembre 2020, 18:40

In occasione del “ponte” per la festività dell’8 dicembre alcuni servizi dell’Azienda USL Toscana nord ovest modificheranno i loro orari al pubblico.

giovedì, 3 dicembre 2020, 18:38

In distribuzione altre 50mila dosi di vaccino antinfluenzale, che potranno essere prenotate dai medici e pediatri di famiglia già da domani, venerdì 4 dicembre.La Regione, che si è preparata per tempo alla vaccinazione antinfluenzale provvedendo agli acquisti già a giugno, ha seguito con la massima attenzione l'approvvigionamento delle dosi necessarie per una campagnavaccinale...

giovedì, 3 dicembre 2020, 18:35

Lo sviluppo e la produzione di energia da fonti rinnovabili, il risparmio ed efficientemento energetico, l’acquisto di beni e servizi a minore impatto ambientale, la lotta ai rifiuti nei corsi d’acqua anche in collaborazione con le associazioni, la piantumazione di alberi, le carte di identità di fiumi per la manutenzione...

giovedì, 3 dicembre 2020, 18:32

L’emergenza Covid si sa, ha fortemente limitato le possibilità di incontro tra le persone per motivi di tutela della salute. I vari provvedimenti hanno condizionato ovviamente anche i rapporti scuola/famiglia e dunque quelli tra i genitori e gli iscritti ai nidi comunali: la gestione di bambini molto piccoli, in particolare,...

giovedì, 3 dicembre 2020, 18:30

L’amministrazione comunale ha approvato una convenzione a sostegno delle associazioni del terzo settore e volta ad aiutare la distribuzione in tempi rapidi altri 50mila euro in generi alimentari e beni di prima necessità alle persone in stato di bisogno. Lo ha deciso la giunta, approvando la delibera proposta dell’assessore ai...

giovedì, 3 dicembre 2020, 18:29

Nuovo peggioramento delle condizioni meteo per tutta la giornata di domani venerdì 4 dicembre, quando una intensa perturbazione interesserà la regione, portando piogge abbondanti e a tratti persistenti. Previsti anchevento e mareggiate lungo la costa. Precipitazioni intense sono previste anche per la giornata di sabato.Sulla base di queste previsioni la Sala operativa della...

mercoledì, 2 dicembre 2020, 17:50

Pietro Morelli, presidente del comitato Il Mondo Nelle Nostre Mani, di Massa ha voluto ricordare che, nonostante la strada che il gestore idrico GAIA SPA sta percorrendo verso il cambiamento della società in Benefit, rimarrà comunque una società a scopo di lucro.

mercoledì, 2 dicembre 2020, 17:46

"Il primo passo ci è riuscito, ma adesso dobbiamo continuare a camminare per raggiungere l'obiettivo" la deputata Pd di Massa Carrara e Presidente della Commissione Attività produttive spiega così il via libera al suo emendamento per trovare fondi aggiuntivi e straordinari alle imprese di Albiano che hanno dovuto subire una forte contrazione...