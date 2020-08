Superbonus 110%: alla Confartigianato un seminario illustrativo per spigare opportunità e modalità

lunedì, 3 agosto 2020, 23:15

Confartigianato Imprese Massa Carrara proseguendo nelle attività volte a fornire informazioni aggiornate sulle opportunità per le imprese e i cittadini conseguentemente alla conversione in legge del DL Rilancio organizza per il giorno giovedì 6 agosto dalle ore 17,00 in poi, presso la sala convegni della Confartigianato in Via Frassina 65 in Carrara, un seminario informativo sul Superbonus 110%

L’incontro si terrà rispetto delle disposizioni normative in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus covid-19.

Gli interessati alla partecipazione possono contattare la sede della Confartigianato allo 0585/198039 o inviare una mail a sedeprovinciale@confartigianato.ms.it

