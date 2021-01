Aggiornamento piano acustica, Lenzetti (M5S): "I motivi della mia astensione"

Altre notizie brevi

venerdì, 8 gennaio 2021, 15:35

Un contributo essenziale per migliorare il sistema depurativo locale e dunque salvaguardare l'ambiente circostante, a tutela di un elemento naturale e paesaggistico fondamentale come il torrente Renara: poco prima di Natale il Consiglio di Amministrazione di GAIA S.p.A. ha approvato la realizzazione e l'adeguamento degli impianti di trattamento dei reflui nelle località di Guadine, Redicesi,...

venerdì, 8 gennaio 2021, 15:34

Casa di Riposo Regina Elena di Carrara: pubblicato atto interpretativo del bando di concorso pubblicato in data 04/01/2021 per l’assunzione di sette Operatori Socio- Sanitari e proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande fissato al giorno 7 febbraio 2021.

giovedì, 7 gennaio 2021, 14:36

È partito il giro di letture dei contatori dell'acqua a Massa da parte del Gestore idrico GAIA S.p.A. Le letture, che interesseranno in totale quasi 37 mila utenze, sono iniziate a inizio gennaio 2021 e si concluderanno entro il 28 febbraio.I tecnici incaricati per la lettura dei contatori di GAIA sono...

giovedì, 7 gennaio 2021, 12:56

Sul progetto di recupero e riequilibrio della fascia costiera del litorale di Massa a sud del fosso Poveromo, la regione Toscana ha avviato interventi nel 2018 che però non sono andati a buon fine.

giovedì, 7 gennaio 2021, 11:45

Fratelli d’Italia con una nota a firma di Emanuela Busetto e Giuseppino Cucinotta, rispettivamente responsabile regionale e responsabile provinciale per Grossetto del Dipartimento Politiche Sociali, intervengono sulle questioni ambientali contro la ricerca di siti per lo smaltimento delle scorie nucleari. Due aree riguarderebbero, infatti, la regione Toscana.

giovedì, 7 gennaio 2021, 09:05

Così interviene la Lega Massa Carrara in una nota stampa: "Leggiamo sulla cronaca di Massa un'intervista al Consigliere Bugliani in cui annuncia una "pioggia di soldi sulla sanità locale" grazie a maggiori risorse impiegate sul fondo sanitario regionale.Ci fa piacere l'entusiasmo del Consigliere, che ricordiamo essere anche delegato da Giani...

mercoledì, 6 gennaio 2021, 19:29

"Il servizio di raccolta minima degli sfalci di giardino è stato interrotto, malgrado “un discreto successo”, e verrà attivato nuovamente “appena il tempo permetterà la ricrescita della vegetazione”, con queste vaghe indicazioni l'amministrazione risponde all'interrogazione della Consigliera del M5S Luana Mencarelli, quesito posto sulla spinta di molte sollecitazioni avute da...

mercoledì, 6 gennaio 2021, 18:24

Sono state confermate, per tutto il 2021, le misure straordinarie di sostegno ai lavoratori residenti in Toscana - e ai loro familiari a carico - colpiti dalla crisi economica, che prevedono il riconoscimento all'esenzione dal ticket per le prestazioni specialistiche ambulatoriali Asl a vantaggio delle persone in possesso dei seguenti requisiti:

martedì, 5 gennaio 2021, 20:26

Il gruppo consiliare del PD Massa si è rivolto al presidente del consiglio comunale per l'atto di consiglio del 04-09-2020 n.141. Variante N.1 al regolamento urbanistico delle NTA per l'adeguamento alla LR N.41 /2018, al regolamento DGPR 39/R/2018. Il consigliere comunale Stefano Alberti ha spiegato: "Sono passati pochi mesi dall'approvazione in consiglio comunale...

martedì, 5 gennaio 2021, 19:42

Il 2021 rappresenta un anno nodale per il futuro del nostro sistema previdenziale. Dopo gli “aggiustamenti” recati dalla legge di Bilancio 2021 dovrebbe riprendere nei primi mesi dell’anno il percorso di concertazione per delineare un nuovo intervento di riordino che si prefigge di essere per quanto possibile duratura e stabile.