Al Garibaldi Carrara in piattaforma "Il giusto del cinema"

Altre notizie brevi

sabato, 23 gennaio 2021, 19:43

Il Movimento cinque stelle di Carrara, esprime, in una nota stampa, la sua soddisfazione per aver appreso che alcuni soggetti nel comune stanno intraprendendo iniziative nei confronti di alcuni fabbricati, sfruttando il decreto rilancio del governo che prevede, per chi effettuerà interventi di isolamento termico , sostituzione degli impianti di...

sabato, 23 gennaio 2021, 19:27

Presso gli uffici del Caf Fenapi di Massa Carrara è stato implementato un apposito servizio che fornisce assistenza e consulenza per le pratiche di successione.

sabato, 23 gennaio 2021, 19:20

Continuano all'insegna della salute e del benessere le iniziative offerte gratuitamente dalle farmacie di Nausicaa Spa ai cittadini di Carrara. Lunedì 25 gennaio alla farmacia comunale "del Cavatore" (via del Cavatore, 27) si svolgerà un incontro totalmente gratuito con la nutrizionista Alessandra Parasole.

sabato, 23 gennaio 2021, 13:09

Emesso aggiornamento allerta arancione per mareggiate attualmente in corso fino alle ore 23:59 di sabato 23 gennaio 2021. Allerta gialla per rischio idrogeologico reticolo minore, mareggiate e vento fino alle ore alle 23:59 di domenica 24 gennaio 2021.

sabato, 23 gennaio 2021, 12:03

"A togliere il furgone rosso dal ponte crollato ad Albiano Magra e i detriti ci ha pensato il fiume. La piena del Magra che ha travolto i resti del ponte di Albiano rappresenta l'immobilismo esasperante a cui ci condanna questo governo giallo-fucsia.

sabato, 23 gennaio 2021, 12:00

A seguito delle forti piogge di ieri sera, una frana ha provocato la rottura della condotta principale che alimenta il comune, interrompendo l'erogazione dell'acqua rubinetto per tutti gli abitanti di Fivizzano (notte tra venerdì 22 gennaio e sabato 23 gennaio).

venerdì, 22 gennaio 2021, 18:14

Oggi un pickup che procedeva in direzione Parma è volato dalla scarpata adiacente villa Cavellini sul belvedere di Pontremoli. Il veicolo ha preso fuoco, ma fortunatamente non ci sono danni alle persone a bordo.Sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l'incendio e mettere al sicuro gli occupanti.

venerdì, 22 gennaio 2021, 16:38

Come già era successo a novembre e prima ancora a maggio dell'anno scorso, chi si sposterà nella seconda casa in Toscana da altre regioni dovrà avere sul territorio il proprio medico di famiglia o pediatria. Sarannocomunque consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di studio...

venerdì, 22 gennaio 2021, 16:20

Sul trasferimento della medicina nucleare a Massa, salgono le polemiche e le prese di posizione, fra cui quella della Lega che, in un comunicato, critica l'operato di Giacomo Bugliani a riguardo: "La Lega Carrara Salvini Premier condanna aspramente l'ennesimo schiaffo politico e morale del consigliere Giacomo Bugliani nei confronti della...

venerdì, 22 gennaio 2021, 16:02

La Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara informa di aver avviato le procedure di designazione necessarie alla nomina di tre membri del Consiglio di Amministrazione e dell’intero Collegio Sindacale, che giungeranno a naturale scadenza il giorno 16 febbraio.