Alberti: "Solidarietà a Simone Caffaz"

venerdì, 29 gennaio 2021, 20:29

La solidarietà arriva anche da Stefano Alberti: "La mia più sincera solidarietà a Simone Caffaz - dichiara in una nota - e agli organizzatori della iniziativa inserita nel calendario della giornata della memoria che testimonia, se ce ne fosse ancora bisogno, che la memoria ha bisogno di essere alimentata dalla conoscenza, dalla cultura, da valori condivisi. Purtroppo molti gruppi nazifascisti trovano nutrimento dai distinguo, dal giustificazionismo e dalla banalizzazione del regime fascista (e dell'ideologia fascista) che ancora alberga e si legittima non solo in frange estremiste. Il fascismo ricordiamocelo non è una opzione politica contrapposta all'antifascismo come qualcuno pensa, essere antifascista è aderirire coerentemente alla nostra carta costituzionale democratica e appunto antifascista, il fascismo condannato e sconfitto dalla storia, è un reato. Confido nelle forze dell'ordine di prendere questi delinquenti, veicolatori di una cultura di odio e violenza."