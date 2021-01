Allerta meteo 'gialla' prorogata per tutto domani, lunedì 4 gennaio

Altre notizie brevi

domenica, 3 gennaio 2020, 19:28

Nel tardo pomeriggio del 31 dicembre, i carabinieri della stazione di Berceto sono intervenuti nel pressi della strada della Cisa, in località Tugo, sanzionando sei giovani per aver violato il DPCM. Provenienti da una località limitrofa della Lunigiana, i sei ragazzi di età compresa tra i 17 e 23 anni...

sabato, 2 gennaio 2020, 23:50

La FENAPI di Massa Carrara esprime compiacimento per la proroga del Superbonus 110 per cento, riguardante i privati, fino al 30 giugno 2022, ma per chi a giugno di quell'anno, abbia già concluso il 60 per cento dei lavori è prevista una proroga fino al 31 dicembre 2022.

sabato, 2 gennaio 2020, 18:31

La FENAPI di Massa Carrara ricorda che a gennaio c'è l'obbligo per tutti quelli che beneficiano di prestazioni di sostegno al reddito e trattamenti economici sotto forma di bonus Inps, di rinnovare la dichiarazione della situazione economica e familiare il cosiddetto certificato Isee che poi va negli archivi dell'istituto di previdenza sotto forma di DSU dichiarazione sostitutiva unica che attesta appunto...

sabato, 2 gennaio 2020, 17:28

Esteso fino alla mezzanotte di domani, domenica 3 gennaio, il codice giallo per pioggia e neve; quello per pioggia riguarda tutta la regione, quello per neve soltanto le aree di nord-ovest (Lunigiana e Garfagnana).Oggi, sabato, e domani, domenica, una vasta zona depressionaria su Ligure e Tirreno porterà ancora maltempo sulle regioni tirreniche.

sabato, 2 gennaio 2020, 12:35

Il circolo apuano di Vox Italia, il partito che fa riferimento al pensiero del filosofo Diego Fusaro, si rivolge alle istituzioni locali chiedendo di promuovere l’apertura di un cinema nel cuore della città. L’ideale sarebbe che i gestori del Multisala Splendor decidano di riaprire lo storico “Astor” di via Bastione:

sabato, 2 gennaio 2020, 12:32

Omar Tognini, vicesindaco di Licciana Nardi: Con la scomparsa di Sonia, presidente del Centro Commerciale naturale del Masero e Terrarossa, tutti noi perdiamo non solo un punto di riferimento, ma anche un’amica sincera, sempre disponibile al confronto e al dialogo.

giovedì, 31 dicembre 2020, 14:59

Ancora piogge in Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico del reticolo minore che scatterà alle 18 di oggi, giovedì 31 dicembre, nelle le aree nord-occidentali per poi estendersi, dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani venerdì 1 gennaio,...

giovedì, 31 dicembre 2020, 13:02

Emessa allerta codice giallo per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore dalle ore 18 fino alle ore 23.59 di venerdì 1 gennaio 2021.

mercoledì, 30 dicembre 2020, 14:01

Questa sera alle ore 18 mons. Raffaello Piagentini presiederà la tradizionale celebrazione eucaristica di fine anno nella solennità di Maria Santissima Madre di Dio, una ricorrenza liturgica strettamente connessa con il dogma mariano di Theotókos, titolo attribuito a Maria di Nazareth il 22 giugno 431, durante il Concilio di Efeso.

mercoledì, 30 dicembre 2020, 13:23

ASMIU comunica che a partire da lunedì 4 gennaio 2021 sarà aperto l’infopoint per la distribuzione dell’attrezzatura per raccolta differenziata domiciliare presso la sede di Villa Cuturi in Viale Vespucci n. 24. L’infopoint sarà aperto da lunedì a sabato dalle ore 9:30 alle ore 16:00.