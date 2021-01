Allerta temporali e rischio idrologico

Altre notizie brevi

giovedì, 21 gennaio 2021, 18:18

A partire da venerdì 22 gennaio 2021 le sedi di Avenza e Marina di Carrara della Biblioteca civica osserveranno il seguente orario di apertura al pubblico: la sede di Avenza sarà aperta da lunedì a mercoledì dalle 8:30 alle 13:30; quella di Marina di Carrara da giovedì a venerdì dalle...

giovedì, 21 gennaio 2021, 17:39

"Auguri di buon lavoro al nuovo commissario straordinario Mariano Cocchetti che seguirà i lavori per il raddoppio dell'asse ferroviario della Pontremolese. Si tratta di un'opera fondamentale che è stata finalmente inserita nello schema di decreto del Presidente del Consiglio che elenca le infrastrutture prioritarie da realizzarsi." E' quanto dichiarato da...

giovedì, 21 gennaio 2021, 17:26

Andrea Fontana, presidente degli Spedizionieri del Porto della Spezia e Marina di Carrara, esprime la sua soddisfazione per l’inserimento, nello schema di decreto del Presidente del Consiglio trasmesso alla Camera dei Deputati, che elenca le infrastrutture prioritarie da realizzarsi, il completamento del raddoppio della Pontremolese, con l’indicazione dei finanziamenti per complessivi...

giovedì, 21 gennaio 2021, 16:44

Erp prevede per il territorio di Massa Carrara una spesa di 40 milioni di euro per interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico di 35 fabbricati che complessivamente hanno 800 alloggi popolari grazie al superbonus del decreto rilancio del governo Conte.

giovedì, 21 gennaio 2021, 15:21

“Durante la discussione in Commissione del bilancio consuntivo 2019 del parco delle Alpi Apuane - affermano Elisa Montemagni e Marco Landi, consiglieri regionali della Lega - abbiamo evidenziato che sul sito istituzionale dello stesso, nella pagina dedicata al rispetto della normativa sulla trasparenza, invece di apparire la situazione economico-patrimoniale relativa...

giovedì, 21 gennaio 2021, 15:19

Così il Movimento 5 Stelle in una nota rilasciata alla stampa: "In una situazione di emergenza che non dà tregua e crea difficoltà a tantissimi cittadini, siamo soddisfatti della risposta che l'amministrazione continua a mettere in campo con servizi e risorse economiche che in questa fase sfiorano i 600.000€ totali...

giovedì, 21 gennaio 2021, 14:40

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 21 gennaio, sono 179. Tra Apuane e Lunigiana si registrano oggi 48 nuovi casi di contagio da Coronavirus. ecco nel dettaglio:

giovedì, 21 gennaio 2021, 12:23

Con l’Ordinanza n. 3 il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha revocato oggi, giovedì 21 gennaio, il precedente provvedimento firmato il 12 novembre scorso.

giovedì, 21 gennaio 2021, 09:36

Il Polo di Istruzione Tecnica “Domenico Zaccagna” di Carrara comunica che sabato 23 gennaio ci sarà la possibilità per gli studenti delle classi terze degli Istituti Secondari di I grado e per le loro famiglie, di visitare on line entrambi i plessi dell’istituto (“sede Zaccagna” _ Fossola _ Viale xx...

mercoledì, 20 gennaio 2021, 16:23

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 20 gennaio, sono 147.