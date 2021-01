Amorese-Guidi: "Fratelli d'Italia a sostegno dei ristoratori"

venerdì, 29 gennaio 2021, 20:31

Fratelli d'Italia, grazie alla campagna 'Sos ristoranti', ha deciso di evidenziare in modo ancora più intenso il proprio supporto al mondo della ristorazione, dei bar e delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.



"I titolari di tali attività, grazie a FdI - si legge nel comunicato -, potranno aderire gratuitamente ad un'azione comune d'indennizzo con la quale far valere in giudizio i propri interessi. A tal fine è necessario che essi scrivano alla mail sosristoranti@fratelli-italia.it e saranno successivamente ricontattati per tutte le incombenze necessarie. L'adesione deve perfezionarsi, quindi con consegna di tutti i documenti che verranno richiesti, tassativamente entro il 15 febbraio. In caso di accoglimento della domanda, agli aderenti verrà corrisposta a titolo di indennizzo una somma come eventualmente disposto dal Giudice. "I ristoratori che decideranno di partecipare all'azione comune non rischiano nulla: anche nel caso in cui non ci fosse un verdetto favorevole da parte del Giudice, non verrà richiesta alcuna somma, neppure a titolo di spese legali o di soccombenza. La campagna 'Sos ristoranti' è stata avviata d'intesa con il Presidente Giorgia Meloni, con i parlamentari Marco Osnato, responsabile dipartimento commercio, e Paolo Trancassini e Riccardo Zucconi, ristoratori e ideatori dell'iniziativa. I ristoratori, categoria che consideriamo importante per il tessuto economico ma anche sociale e culturale, sono stati presi in giro più volte dal Governo Conte di Pd e Cinque Stelle. Con questa azione concreta intendiamo ancora di più sostenere il mondo dei ristoratori a 360 gradi, tra i più colpiti dall'incoerenza e dall'incompetenza di questo governo (o di quel che ne rimane)".