Anche Carrara aderisce alla campagna di Stazzema contro la propaganda nazi-fascita

Altre notizie brevi

martedì, 12 gennaio 2021, 19:40

"Nelle aule scolastiche garantire una qualità dell’aria ottimale è, a prescindere, indispensabile; secondo il Consiglio nazionale degli ingegneri, gli impianti di ventilazione meccanica negli edifici scolastici sono imprescindibili, al pari della sicurezza antisismica. Infatti, secondo quanto pubblicato da SIMA in collaborazione con la Cattedra UNESCO per l’educazione alla salute e...

martedì, 12 gennaio 2021, 19:39

"Mi vergogno e chiedo scusa a tutti coloro che amano la democrazia e in primo luogo alle amiche e agli amici degli Usa. Lo faccio a nome di tutte le cittadine e i cittadini della città di Massa che purtroppo hanno la sventura di dover essere governati da una amministrazione...

martedì, 12 gennaio 2021, 14:44

La Cgil Massa Carrara interviene in merito alla veterana dell'aeronautica rimasta uccisa nei fatti di Washington: "Esprimiamo stupore per quanto accaduto in consiglio comunale a Massa dove il consigliere comunale della Lega, Guadagnucci, ha chiesto un minuto di raccoglimento per la morte di Ashlli Babbit, veterana dell'aeronautica rimasta uccisa mentre...

martedì, 12 gennaio 2021, 13:42

La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un nuovo codice giallo per ghiaccio per quasi tutta la regione (esclusa la costa e l’Arcipelago) con validità dalla mezzanotte fino alle ore 10 di domani, mercoledì 13 gennaio.

martedì, 12 gennaio 2021, 10:13

Riceviamo e pubblichiamo la lettera dell'assessora Eleonora Petracci in risposta alle critiche mosse sul Piano Operativo:"Prendo atto con sorpresa delle osservazioni delle Associazioni Ambientaliste al nuovo Piano Operativo, che ritengo forse dovute a una errata lettura dello strumento adottato.

lunedì, 11 gennaio 2021, 21:46

Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale, a nome di tutta l’amministrazione comunale, esprime sentimenti di vicinanza e cordoglio alla famiglia di Fernando Bertoli.

lunedì, 11 gennaio 2021, 21:03

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 11 gennaio, sono 199.

lunedì, 11 gennaio 2021, 20:54

Se l'indice di contagio Rt è basso, se la regione è in zona gialla e le attività commerciali sono aperte, perché i ristoranti non possono lavorare a cena o nei fine settimana, non possono svolgere la loro attività in sicurezza, come accade per un negozio o un ufficio? Tni - Tutela...

lunedì, 11 gennaio 2021, 20:45

Massa, la segnalazione di Franco Giuseppini (funzionario Feneal Uil): "Dalle 6 e mezza del mattino, nonostante le telefonate nessuno si è fatto vedere".

lunedì, 11 gennaio 2021, 16:35

Polemica sui saldi invernali rinviati a fine gennaio: l'ha sollevata il coordinatore regionale di "Fratelli d'Italia" "La nostra delibera parla chiaro - replica l'assessore al commercio e alle attività produttive Leonardo Marras - L'inizio dei saldi sarà il 30 gennaio ma, come è stato per la passata stagione estiva, è sospesa ogni limitazione per...