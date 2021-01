Bartolini (Lega): "Allarme per l'arrivo della nefasta vespa velutina"

martedì, 19 gennaio 2021, 16:06

"Già in altre occasioni - afferma Luciana Bartolini, consigliere regionale della Lega - avevamo per due volte, tramite appositi atti, sollecitato la Regione a prendere provvedimenti in merito alla presenza, in alcune aree della Toscana, della vespa velutina, un calabrone di origine asiatica, giustamente molto temuto dagli apicoltori."



"Purtroppo - prosegue il consigliere - il nostro allarme sulla questione era stato, colpevolmente, minimizzato, ma recentemente sono giunte nuove segnalazioni della presenza di questo insetto alieno."



"Vista la pericolosità della vespa, tra l'altro può essere pure letale per l'uomo - precisa l'esponente leghista - abbiamo redatto un nuovo documento in cui chiederemo pure di confrontarsi con la vicina Liguria che, pare, si sia opportunamente attrezzata per tempo(coordinandosi con Università e centri di ricerca) alfine di contrastare questo insetto che crea grossi problemi a chi produce il miele."



"Ci auguriamo, dunque, che stavolta - conclude la rappresentante della Lega - la Giunta toscana, sia più disponibile ad ascoltare le nostre richieste che, poi, sono quelle di tutti gli apicoltori, intervenendo quindi concretamente con iniziative mirate e tempestive con lo scopo di frenare la deleteria invasione del vorace calabrone."